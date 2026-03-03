El Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a evacuar a los españoles atrapados en Oriente Medio tras el ataque conjunto de EEUU e Israel al régimen de Irán y la respuesta de éstos. Así se ha expresado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

«Les anuncio también que están ya en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región», ha manifestado el político socialista.

En todo caso, ha matizado que «por motivos de seguridad», no va a entrar en «ningún detalle» sobre las evacuaciones hasta que «vayan concluyendo con éxito».

«Los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varían mucho de un país a otro», ha matizado, para aclarar que, en todo caso, están «empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos que cada circunstancia de cada país nos permite para repatriar lo antes posible, el mayor número de españoles que lo deseen».

Eso sí, Albares ha detallado que «algo más de 175 españoles vuelan ya hacia Madrid desde Abu Dhabi en un vuelo comercial de Etihad, que está previsto que llegue a Madrid».

«Tenemos también previsión de que a lo largo del día de hoy otros vuelos salgan de Emiratos vía Estambul», ha añadido. Y, a su vez, ha apostillado que «otras operaciones de evacuación están preparándose en estos momentos e iremos informando según vayan concluyendo con el éxito».

«La seguridad de los más de 30.000 españoles que se encuentran en estos momentos en las regiones, nuestra prioridad absoluta», ha expresado el Ministro de Exteriores. A su vez, también se ha manifestado su preocupación por «los equipos de las embajadas y de sus familias». A ellos ha trasladado su «agradecimiento» y «reconocimiento por la extraordinaria labor que están realizando».

El 28 de febrero se registró una ofensiva coordinada de fuerzas estadounidenses e israelíes contra objetivos militares y estratégicos dentro de Irán.

Según las informaciones difundidas hasta el momento, los ataques incluyeron bombardeos aéreos y lanzamientos de misiles dirigidos contra infraestructuras vinculadas al aparato militar y de seguridad iraní.

Washington y Tel Aviv han justificado la operación como una respuesta a amenazas previas y como parte de una estrategia orientada a limitar capacidades consideradas críticas dentro del programa militar y nuclear iraní.

El ayatolá Alí Jamenei (Ali Khamenei), líder supremo de la dictadura de Irán desde 1989, murió este sábado como consecuencia de ese ataque aéreo conjunto masivo llevado a cabo por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán y otras zonas del país.