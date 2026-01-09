La juez interroga a Feijóo durante 5 horas con preguntas incluso no relacionadas con la DANA

Inundaciones en Galicia hace 20 años o el procedimiento por el que un partido político accede a teletipos de agencias o ediciones digitales de los diarios. Durante más de cinco horas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a todas las preguntas, incluso las que como las antes citadas, carecían de nexo de relación con la riada, en su declaración en calidad de testigo en el caso de la DANA ante la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, la magistrada que instruye la causa.

Feijóo ha contestado a todo lo que se le ha preguntado en una citación en la que según fuentes consultadas por OKDIARIO, de haberse ceñido las preguntas al objeto de la comparecencia, que eran los whatsApp que intercambió con Mazón durante la catástrofe, Feijóo habría concluido su testifical en menos de dos horas.

Se da la circunstancia de que mientras el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y el propio Feijóo han comparecido como testigos en el caso, precisamente, por los whatsApp que intercambiaron con Mazón en aquel trágico 29 de octubre, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no ha sido llamado. Sánchez intercambió un whatsApp con Mazón a las 23:00 horas de aquel día. Pero en su caso no ha tenido que aclararlo en sede judicial ni por un minuto.

De hecho, el propio Feijóo, en la parte mollar de su declaración, ha destacado la sorpresa que le había producido su citación, cuando tanto Sánchez como sus ministros Teresa Ribera, Marlaska y María Jesús Montero, que también mantuvieron interlocución con Mazón, no han sido llamados. También, ha hecho especial hincapié en la necesidad de que se hubiera declarado la emergencia nacional. Y ha puesto en valor que se dirigió aquel 29 de octubre, además de a Mazón, a otros dos presidentes autonómicos cuyos territorios sufrieron el temporal: Juanma Moreno (Andalucía) y Emiliano García Page (Castilla La Mancha). Este último, socialista.

Pero sobre todo, en respuesta a preguntas como la antes citada como la referente a las inundaciones de Galicia, Feijóo ha destacado que él siempre ha atendido el criterio de los técnicos. Ha sido en esa respuesta, cuando al hacer referencia a que las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), auguraban 150 litros y cayeron 800, la juez le ha mencionado que se estaba yendo de la cuestión que le habían hecho. La frase, incompleta, ha quedado ahí.

Además, Feijóo ha dejado meridianamente claro que recibió información en tiempo real desde que la pidió. Es decir, desde las 19:59 horas del 29 de octubre. Este dato convierte al líder del PP en el primero en interesarse por la catástrofe de Valencia.

Ha ratificado Feijóo que desde ese momento la información fue continua, como lo acreditan las 23 comunicaciones que intercambió esa noche con Mazón. Y que, bajo su punto de vista, quien no dispuso de la información adecuada fue el pueblo valenciano. Ni por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Ni por parte de la AEMET.

Toda esta declaración se ha producido intercalada con preguntas del funeral de Estado o algunas tan fuera del caso como si él fue informado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que podía tener contacto con Mazón. Es decir, que poco o nada tenían que ver con la tragedia.

Pero ninguna de esas preguntas ha descentrado a Feijóo. Así, ha destacado que si él hubiera sido el presidente del Gobierno la noche del 29 de octubre «no dormiría tranquilo no habiendo declarado la emergencia nacional». Y ha destacado, también, que la actuación del Estado en aquella jornada no puede calificarse como correcta dadas las circunstancias posteriores. Así, ha recordado que Teresa Ribera, la entonces ministra de Transición Ecológica, y Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente se encontraban fuera de España. Y que la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, viajó también el mismo día de la DANA. «Debían estar muy tranquilos», ha apostillado Feijóo.

De hecho, la propia juez ha terminado agradeciendo a Feijóo su paciencia y su colaboración. Mientras que el líder del PP, sólo espera haber contribuido a colaborar con la Justicia, como, según han trasladado fuentes de la formación «era su deber y su voluntad por respeto a las víctimas y a sus familias». De hecho, Feijóo ha apostillado que había sido «un honor», para rematar con una frase de hondo calado: «No he tenido más interés que co0laborar con la Justicia, en la que sí creo».