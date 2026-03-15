El Barcelona y el Sevilla se ven las caras en este partidazo y los aficionados al campeonato nacional están deseando ver a estos dos equipos en acción, ya que cada vez que se enfrentan hay goles y polémica. Los azulgranas cayeron derrotados en la ida en el Ramón Sánchez Pizjuán, por lo que ahora esperan tomarse la revancha. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este choque de la jornada 28 de la Liga que se juega en el Camp Nou.

Horario del Barcelona – Sevilla: cuándo es el partido de la Liga

El Barcelona recibe en la Ciudad Condal al Sevilla para disputar el partido correspondiente a la jornada 28 de la Liga. El cuadro azulgrana llega a esta fecha en lo más alto del liderato y espera poder sumar un nuevo triunfo delante de sus aficionados en el Camp Nou antes de volverse a reencontrar con ellos el próximo miércoles cuando se midan al Newcastle. Y es que los de Hansi Flick empataron 1-1 hace unos días en St. James Park y se la juegan en la Champions League, por lo que podría producirse alguna que otra rotación para este choque contra los hispalenses.

A qué hora es el partido de la Liga Barcelona – Sevilla hoy

La Liga ha programado este partidazo Barcelona – Sevilla correspondiente a la jornada 28 del campeonato nacional de nuestro país para este domingo 15 de marzo. La patronal que preside Javier Tebas ha fijado este clásico del fútbol español entre azulgranas y los de Nervión en el horario de las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo suceda con total normalidad entre las aficiones en la previa en los aledaños del Camp Nou para que el árbitro pueda dar el pitido inicial de manera puntual.

Dónde y cómo ver gratis el Barcelona vs Sevilla en directo por TV online y en vivo

Los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva los diferentes partidos que se disputan en esta competición fueron Movistar+ y Dazn. Este Barcelona – Sevilla de la jornada 28 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Dazn, que está disponible en diferentes plataformas. Hay que recordar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Camp Nou, por lo que no se podrá ver por TV gratis.

Todos aquellos hinchas del cuadro culé, del conjunto hispalense y los amantes del campeonato español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online este frenético Barcelona – Sevilla de la jornada 28 de la Liga a través de la app de Dazn. Esta aplicación se podrá descargar en dispositivos de teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. La web de este medio también estará activa para que todos sus clientes puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Camp Nou.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información acerca de todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 28 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Sevilla desde una hora y media antes del arranque y cuando concluya publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en la Ciudad Condal.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Sevilla

Por otro lado, todos los aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro país que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 28 de la Liga van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero y RNE conectarán con el Camp Nou para contar todo lo que esté ocurriendo en este apasionante Barcelona – Sevilla.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Barcelona – Sevilla

El Camp Nou, que está ubicado en el barrio de Les Corts, será el escenario donde se jugará este emocionante Barcelona – Sevilla que corresponde a la jornada 28 de la Liga. Este campo se inauguró en 1957 y en los últimos años ha ido sufriendo esa remodelación. En los últimos días han recibido un nuevo permiso y ahora podrán ampliar el aforo hasta más de 62.500 asientos, por lo que se espera mucha más gente en el feudo azulgrana para este choque contra los de Nervión.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Juan Martínez Munuera para que dirija la contienda Barcelona – Sevilla de la jornada 28 de la Liga. A los mandos del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, por lo que es el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si lo considera oportuno, advertir a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Camp Nou.