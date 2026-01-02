Feijóo manda a la juez sus mensajes con Mazón: «Dice el gobierno que os ha llamado, espero que os esté ayudando»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido este viernes al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la Dana que causó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes completos que envió el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En esos whatsapps enviados, el líder del PP se interesa por el número de muertos y desaparecidos, pregunta a Carlos Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que le esté prestando ayuda. Además, le recomienda en un par de ocasiones liderar la comunicación porque es «la clave», según consta en el acta notarial.

En los mensajes, que patente que Feijóo se interesa por la situación en la Dana y por la respuesta del Gobierno de Sánchez ante la magnitud de la tragedia. «Dice el gobierno que os ha llamado… espero que sea así y os estén prestando ayuda suficiente», dice el líder de la oposición a Mazón a las 23.21 horas.

Por otra parte, a las 19.59 horas, en el segundo WhatsApp con Mazón, le manda un mensaje de ánimo y añade: «Lidera informativamente como hiciste con el incendio». En esa decena de mensajes que intercambiaron esa noche, hay otro en el que le dice de nuevo: «Lleva la iniciativa de comunicación… Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando», informa Ep.

El pasado día 24 de diciembre, el presidente del PP ya mandó a la juez los whatsapps que le envió el ex presidente de la Generalitat el día de la tragedia y solicitó que su declaración como testigo -prevista para el 9 de enero- se produzca por medios telemáticos, una petición a la que la juez ha accedido.

Pero ante las críticas que recibió, sobre todo del PSPV, por no enviar su conversación completa con Mazón, Feijóo dijo el día 29 a los medios que había remitido a la juez lo que le había pedido y mostraba su disposición a mandarle los mensajes que él envió a Mazón si se los reclamaba.

Este viernes, Feijóo ha remitido a la juez otro acta notarial con esos mensajes que mandó al ex presidente del Consell el día 29 de octubre de 2024. «Mientras desde el Gobierno acusan a los jueces de prevaricación y Pedro Sánchez y su exfiscal cambian de móvil o borran mensajes, Feijóo sigue colaborando con la Justicia de manera ejemplar, como no podría ser de otra manera», han añadido fuentes del partido.