Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona y activista de la Global Sumud Flotilla, ha comunicado este viernes que el motor del barco en el que viajaba con destino a Gaza «ha petado» y que no puede seguir. Como consecuencia, la ultraizquierdista y el resto de tripulantes necesitan una reubicación en otra embarcación para continuar en camino.

«Con todo lo que hemos pasado juntas, no deja de ser un fuerte golpe emocional, pero lo importante es seguir con la misión y lo importante es llegar hasta Gaza», ha explicado Colau, haciendo pública la avería en la flotilla. «Nos recolocaremos y seguiremos el viaje», ha anunciado también la que fuera regidora de Barcelona.

El barco en el que viajaba Colau junto a otros tripulantes, como parte de la flotilla Global Sumud, «de golpe petó», tal y como ha comunicado Ada en una entrevista en la Cadena Ser de Cataluña. «Por suerte estábamos cerca de Creta», ha añadido, en referencia a la localización de la comitiva.

Colau descarta en principio la teoría del sabotaje y habla de que se ha producido «un problema técnico» en forma de avería, que se relaciona con la antigüedad de las embarcaciones. «Los barcos que tenemos, como cuestan mucho dinero, eran todos de segunda mano y hemos hecho muchos kilómetros», justifica la activista antidesahucios. «Los mecánicos dicen que entra dentro de las posibilidades que el motor literalmente haya petado», ha aseverado.

La previsión de Ada Colau es que la flotilla pueda llegar a Gaza en un periodo de cuatro días, en los que se espera que les alcance el buque de acción marítima que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado este jueves desde el puerto de Cartagena para escoltar a la Global Sumud Flotilla.

Sobre el mismo, Colau ha dicho que duda que llegue a tiempo. «Me he informado por personas que saben de navegación, que de momento no lleva su velocidad máxima, va a la mitad y esto nos preocupa porque si tarda seis días en llegar no nos podrá acompañar porque llegaremos nosotros antes», ha dicho, a la vez que confía en que la embarcación española acelere porque la italiana no les da «tanta seguridad».

Sánchez ‘escolta’ a la flotilla

Pedro Sánchez ha enviado el Buque de Acción Marítima (BAM) Furor de la Armada para escoltar a la Global Sumud Flotilla en su viaje hacia Gaza, en una decisión llamada a «asistir si fuera necesario» a la comitiva que lidera Ada Colau e incluso «realizar algún rescate».

El Buque Furor de la Armada, en su campaña contra Israel, monta precisamente dos cañones automáticos fabricados por una empresa israelí. En concreto, son los cañones MK 38 de 25 milímetros lo fabrican entre la empresa británica BAE Systems y Rafael Advanced Defense Systems, que es una empresa israelí que desarrolla y produce tecnologías militares a gran escala para las Fuerzas de Defensa de Israel.

El envío de este buque de guerra español con material israelí se produce, por tanto, en pleno embargo del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la venta de armas a Israel, con la prohibición también de importar productos de asentamientos ilegales en territorios palestinos.