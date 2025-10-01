Así ha sido detenida y trasladada a puerto seguro en Israel la izquierdista Greta Thunberg

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel ha anunciado que varias embarcaciones de la Flotilla Hamás ya han sido detenidas sin problemas y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. «Greta Thunberg y sus amigos se encuentran sanos y salvos», ha destacado el comunicado del Gobierno de Israel.

El ministerio de Asuntos Exteriores ha compartido un vídeo que muestra a un soldado israelí entregando sus pertenencias a la izquierdista sueca Greta Thunberg tras ser detenida.

La gran flotilla ha intentado romper el bloqueo marítimo israelí en la Franja de Gaza. Sus pasajeros han rechazado las peticiones de Italia para detenerse el martes por la noche, alegando que se acercaba a una «zona crítica» y esperando que Israel tomara medidas pronto para detener su avance.

Las autoridades israelíes se han preparado para interceptar las docenas de embarcaciones y llevar a los cientos de izquierdistas radicales a tierra para ser deportados o detenidos, en una compleja operación que podría llegar a su punto álgido durante Yom Kipur, el día más sagrado del año para el judaísmo, que comienza el miércoles por la noche.

La Flotilla Global Sumud, compuesta por 47 embarcaciones, tiene previsto llegar a la Franja esta semana. Transporta a más de 500 izquierdistas radicales, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg, así como parlamentarios y abogados.

La Armada israelí ha abordado varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud y ha detenido a los izquierdistas radicales a bordo, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

«Varias embarcaciones de la flotilla Hamás-Sumud ya han sido detenidas sin contratiempos y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos se encuentran sanos y salvos», ha afirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una vez llevados a Israel, los izquierdistas radicales serán deportados.