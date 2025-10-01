FLOTILLA DE GAZA

Última hora de la Flotilla hacia Gaza, en directo: Israel detiene a Greta Thunberg y la trasladan a puerto seguro

La Flotilla de Gaza ha sido interceptada por Israel este miércoles 1 de octubre tras varios avisos del Gobierno de Netanyahu

Quiénes van en la Flotilla

La Marina de Israel ha comenzado a interceptar la Flotilla de Gaza este miércoles 1 de octubre que intentaba romper el bloqueo marítimo impuesto a la Franja de Gaza, según han informado los propios organizadores.

Imágenes muestran a un buque militar acercándose a una de las embarcaciones antes de que soldados israelíes abordaran el barco principal, Alma, así como otros dos, Adara y Sirius.

Transmisiones en directo desde Adara mostraron a activistas arrojando sus teléfonos al mar mientras las fuerzas israelíes subían a bordo.

La llamada Flotilla Global Sumud, integrada por 47 barcos con más de 500 izquierdistas radicales, según los organizadores, a finales de agosto desde varios puertos europeos, partió con el objetivo de desafiar el bloqueo. Entre ellos, se embarcaron la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Israel ha acusado a algunos de sus participantes clave de tener vínculos con los terroristas de Hamás.

23:15

El periodista de La Sexta trasladado a puerto

El periodista de la TV La Sexta, que iba en la Flotilla de Gaza, ha sido trasladado a puerto.

 23:00

 22:55

¿Quiénes han estado durante estas últimas semanas en la Flotilla hacia Gaza y qué objetivos han tenido? Durante las últimas semanas, varias embarcaciones se han unido a la Flotilla de Gaza. ¿Quiénes son, cuáles sus objetivos y cuáles son sus vínculos con los grupos terroristas de Hamás y Hezbolá?

 22:45

La Yihad Islámica parece suavizar su postura

La Yihad Islámica ha parecido suavizar su postura exigiendo cambios al plan de Trump, en lugar de rechazarlo por completo.

 22:30

Turquía acusa a Israel de «acto terrorista»

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía acusa a Israel de «acto de terrorismo» al interceptar una flotilla activista que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.

«El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la flotilla Global Sumud, que se dirigía a entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza, es un acto de terrorismo que constituye la más grave violación del derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes», declara el ministerio en un comunicado.

 22:17

Greta Thunberg detenida

La izquierdista climática radical Greta Thunberg ha sido detenida por Israel.

