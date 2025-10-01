Última hora de la Flotilla hacia Gaza, en directo: Israel detiene a Greta Thunberg y la trasladan a puerto seguro
La Flotilla de Gaza ha sido interceptada por Israel este miércoles 1 de octubre tras varios avisos del Gobierno de Netanyahu
Quiénes van en la Flotilla
La Marina de Israel ha comenzado a interceptar la Flotilla de Gaza este miércoles 1 de octubre que intentaba romper el bloqueo marítimo impuesto a la Franja de Gaza, según han informado los propios organizadores.
Imágenes muestran a un buque militar acercándose a una de las embarcaciones antes de que soldados israelíes abordaran el barco principal, Alma, así como otros dos, Adara y Sirius.
Transmisiones en directo desde Adara mostraron a activistas arrojando sus teléfonos al mar mientras las fuerzas israelíes subían a bordo.
The moment that the IDF board the Flotilla
Streamed by kieran Andrieu who is in danger alongside all the crew members pic.twitter.com/X5gdcZ7WLU
— Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025
La llamada Flotilla Global Sumud, integrada por 47 barcos con más de 500 izquierdistas radicales, según los organizadores, a finales de agosto desde varios puertos europeos, partió con el objetivo de desafiar el bloqueo. Entre ellos, se embarcaron la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Israel ha acusado a algunos de sus participantes clave de tener vínculos con los terroristas de Hamás.
Huelga de estudiantes el 2 de octubre
Horario y recorrido de las manifestaciones en cada ciudad. Este jueves, 2 de octubre de 2025, estudiantes de toda España secundarán una huelga general convocada por el Sindicato de Estudiantes en protesta por el conflicto en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.
La movilización, que abarcará toda la jornada lectiva, comenzará a las 12:00 horas con concentraciones en diversas ciudades del país.
¿Quiénes han estado durante estas últimas semanas en la Flotilla hacia Gaza y qué objetivos han tenido? Durante las últimas semanas, varias embarcaciones se han unido a la Flotilla de Gaza. ¿Quiénes son, cuáles sus objetivos y cuáles son sus vínculos con los grupos terroristas de Hamás y Hezbolá?
La Yihad Islámica parece suavizar su postura
La Yihad Islámica ha parecido suavizar su postura exigiendo cambios al plan de Trump, en lugar de rechazarlo por completo.
Turquía acusa a Israel de «acto terrorista»
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía acusa a Israel de «acto de terrorismo» al interceptar una flotilla activista que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria.
«El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la flotilla Global Sumud, que se dirigía a entregar ayuda humanitaria a la población de Gaza, es un acto de terrorismo que constituye la más grave violación del derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes», declara el ministerio en un comunicado.
Greta Thunberg detenida
La izquierdista climática radical Greta Thunberg ha sido detenida por Israel.
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.
Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025
El periodista de La Sexta trasladado a puerto
El periodista de la TV La Sexta, que iba en la Flotilla de Gaza, ha sido trasladado a puerto.