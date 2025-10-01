Última hora de la Flotilla hacia Gaza, en directo: Israel detiene a Greta Thunberg y la trasladan a puerto seguro

La Marina de Israel ha comenzado a interceptar la Flotilla de Gaza este miércoles 1 de octubre que intentaba romper el bloqueo marítimo impuesto a la Franja de Gaza, según han informado los propios organizadores.

Imágenes muestran a un buque militar acercándose a una de las embarcaciones antes de que soldados israelíes abordaran el barco principal, Alma, así como otros dos, Adara y Sirius.

Transmisiones en directo desde Adara mostraron a activistas arrojando sus teléfonos al mar mientras las fuerzas israelíes subían a bordo.

The moment that the IDF board the Flotilla Streamed by kieran Andrieu who is in danger alongside all the crew members pic.twitter.com/X5gdcZ7WLU — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 1, 2025

La llamada Flotilla Global Sumud, integrada por 47 barcos con más de 500 izquierdistas radicales, según los organizadores, a finales de agosto desde varios puertos europeos, partió con el objetivo de desafiar el bloqueo. Entre ellos, se embarcaron la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Israel ha acusado a algunos de sus participantes clave de tener vínculos con los terroristas de Hamás.