El Gobierno de Israel ha advertido este miércoles 1 de octubre a la Flotilla de Gaza una vez sobre aproximarse a una zona bloqueada, según ha difundido el Ministerio de Asuntos Exteriores, como se puede ver en el vídeo de abajo: «Somos Israel, si quieren ayudar, háganlo por canales oficiales».

En este sentido, según ha difundido el Ministerio de Asuntos Exteriores, «el único propósito de la flotilla Hamás-Sumud es la provocación. Israel, Italia, Grecia y el Patriarcado Latino de Jerusalén han ofrecido y siguen ofreciendo a la flotilla una vía para entregar pacíficamente cualquier ayuda que puedan tener a Gaza».

«La flotilla se negó porque no les interesa la ayuda, sino la provocación. La Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamás-Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legítimo. Israel reiteró su oferta de transferir pacíficamente cualquier ayuda a Gaza por canales seguros», se explicó desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, con sede en Jerusalén.

A continuación se puede ver el mensaje que se les ha enviado desde Israel:

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not…

«Aquí la Armada israelí. Se acercan a una zona bloqueada. Si desean entregar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales establecidos. Por favor, cambien de rumbo hacia el puerto de Ashtur, donde la ayuda será sometida a una inspección de seguridad y luego será transferida a Gaza».

La Flotilla Global Sumud está compuesta por 47 embarcaciones. Israel ha acusado a algunos participantes clave de tener vínculos con los terroristas, financiados por Irán, de Hamás e Hezbolá.

En España, la Flotilla de Gaza ha dividido al Gobierno: Margarita Robles pide que no sigan y Yolanda Díaz les impulsa a continuar.