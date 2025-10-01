Israel comienza su operativo contra la flotilla: intercepta el barco principal tras entrar en sus aguas

Israel ha comenzado su operativo contra la Global Sumud Flotilla, que aglutina a más de 50 barcos de activistas propalestinos con intención de llegar a la Franja de Gaza pese a las advertencias de Israel. Según los propios miembros de la flotilla, su principal barco, el Alma, ha sido interceptado. Los mismos activistas sostienen que han visto una veintena de buques israelíes acercándose, extremo este que no se puede confirmar.

La flotilla se encuentra ya a menos de 90 millas náuticas (unos 160 kilómetros) de distancia del enclave palestino, por lo que habría superado la llamada zona de exclusión establecida por Israel, que son 120 millas. De hecho, la flotilla de Ada Colau y Barbie Gaza ha superado ya el umbral alcanzado en junio por el buque Madleen antes de ser interceptado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Eso significa que Israel ya puede responder en cualquier momento ante la incursión de los propalestinos de la flotilla, que han sobrepasado la zona de exclusión, según han confirmado ellos mismos, y están ya en aguas israelíes. De hecho, barcos de Israel se están acercando a pocas millas de la flotilla, que se prepara para ser interceptada, según los activistas propalestinos.

OKDIARIO ha podido saber que una unidad de élite de la Armada israelí formada sólo por mujeres será la encargada de recibirla y neutralizarla. Israel sostiene que lo que hará es lo que haría cualquier Estado soberano, «protegerse de cualquier amenaza que llega» a su territorio. OKDIARIO ha sabido que también un grupo de barcos pesqueros y embarcaciones civiles de Israel saldrán al encuentro de la flotilla en un intento de bloquear y embolsar los barcos de los activistas.

La flotilla desoye a Israel, España e Italia

Hay que recordar que son los propios integrantes de la flotilla quienes se han puesto en peligro, desoyendo las recomendaciones de los dos únicos gobiernos que les han ofrecido escolta de la Armada, España e Italia. Los líderes de ambos países, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, les han pedido «encarecidamente» que den la vuelta y no lleguen a Gaza, ni siquiera que traspasaran la zona de exclusión marítima de Israel. Primero, para no correr peligro, y segundo, porque, como les ha dicho Meloni, el momento, con el plan de paz de Trump negociándose, no es le más indicado para añadir presión a Israel.

Qué es la zona de exclusión marítima en Israel

Los espacios marítimos del mundo y la porción del mar que le corresponde a cada Estado, así como sus competencias, según la extensión de sus costas, la rige la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – o Convención de Montego Bay, porque se firmó en Jamaica en 1982.

La extensión del mar según la distancia se divide en aguas internas, aguas territoriales (y dentro de ellas la zona de exclusión), zona contigua, zona económica exclusiva y aguas internacionales.

Mar o aguas territoriales : se extienden hasta 12 millas náuticas -22-22 kilómetros- y el Estado ejerce soberanía plena. Si bien, hay derecho de paso «inocente», que se define como entrar, atravesar y salir por el mar territorial sin parar y rápidamente, sin que suponga problemas para la paz o seguridad del Estado.

: se extienden hasta 12 millas náuticas -22-22 kilómetros- y el Estado ejerce soberanía plena. Si bien, hay derecho de paso «inocente», que se define como entrar, atravesar y salir por el mar territorial sin parar y rápidamente, sin que suponga problemas para la paz o seguridad del Estado. Zona de exclusión: es un espacio marino situado dentro o más allá del mar territorial. Su anchura es variable en función de, durante un conflicto bélico, el Estado beligerante restringe o prohíbe el acceso a buques no autorizados, porque pueden considerarse hostiles y ser atacados si contravienen la restricción o prohibición. Por lo tanto, no hay derecho de paso «inocente». Israel mantiene una zona de exclusión marítima oficial que alcanza hasta unas 120 millas náuticas de la costa, donde limita la navegación por motivos de seguridad.

Israel sostiene que tiene derecho a interceptar este tipo de barcos en virtud de una zona de exclusión impuesta frente a la Franja por razones de seguridad, si bien los activistas han recalcado que no puede actuar en aguas internacionales o en aguas que quedarían bajo jurisdicción palestina.