Barcos pesqueros y civiles de Israel también saldrán al encuentro de la flotilla para bloquearla

Cuando la flotilla propalestina (Global Sumud Flotilla) llegue a aguas de Israel, algo que se prevé de forma inminente, no será recibida sólamente por una unidad de élite de la Armada israelí formada sólo por mujeres. OKDIARIO ha sabido que también un grupo de barcos pesqueros y embarcaciones civiles de Israel saldrán a su encuentro en un intento de bloquear a los barcos de los activistas.

Pero no sólo eso, esta flota civil también tendría una importante misión, la de embolsar a la flotilla propalestina y evitar situaciones de riesgo tanto para los activistas como para el Ejército hebreo. Un operativo similar al de algunas relevantes batallas de la historia. Israel busca evitar riesgos como los de anteriores flotillas pro-Gaza que llegaron a sus aguas territoriales y tuvieron un polémico final.

Este martes, la flotilla se encuentra a menos de 250 millas (unos 400 kilómetros) de la zona de alto riesgo, un punto donde anteriores flotillas propalestinas fueron detenidas por Israel.

La complejidad del derecho internacional marítimo y la amenaza real que constituye el medio centenar de barcos que ya encara aguas israelíes ha despertado la preocupación en distintos Estados, Israel entre ellos, que ya ha advertido de que tomará «las medidas necesarias» para detenerla si esta no atraca en sus puertos para transferir su carga. Pero, dado que alguna neutralización anterior de flotillas pro-Gaza tuvieron un final tan polémico, Israel ha decidido que sea una unidad sólo de mujeres la que actúe contra la invasión de la flotilla internacional.

No obstante, Israel se declara netamente autorizada para actuar y neutralizar la flotilla, máxime cuando ha encontrado pruebas en la Franja de Gaza que la vinculan a la organización terrorista Hamás.