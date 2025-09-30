Israel encuentra pruebas que vinculan a Hamás con la flotilla pro-Gaza

El ejército de Israel ha encontrado documentación en la Franja de Gaza que vincula a la organización terrorista Hamás con la flotilla pro-Gaza que se está acercando a la región con la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a bordo.

Según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, la estructura de Hamás funciona con una división clara de responsabilidades: mientras la rama en Gaza controla lo que ocurre dentro del territorio palestino, Hamás gestiona las operaciones fuera de la franja bajo las siglas PCPA (Conferencia Palestina para los Palestinos en el Extranjero), una organización subordinada directamente a la organización terrorista que actúa como su brazo operativo en el extranjero.

Fundada en 2018, la PCPA opera bajo una supuesta cobertura civil, funcionando en la práctica como embajadas encubiertas de Hamás en distintos países. Su verdadero cometido, según las investigaciones israelíes, es organizar acciones contra Israel, incluyendo manifestaciones violentas, marchas antiisraelíes, flotillas provocadoras y campañas de propaganda.

El primer documento descubierto en Gaza es una carta oficial de 2021 firmada de puño y letra por Ismail Haniyeh, entonces máximo dirigente de la oficina política de Hamás, antes de ser eliminado en una operación en Teherán. En esta misiva, publicada por el medio hebro Israel Hayom, Haniyeh insta explícita y directamente al presidente de la PCPA a «participar en la unidad», otorgando públicamente su aprobación y bendición a las operaciones de la organización.

Este respaldo al máximo nivel no deja lugar a dudas sobre la naturaleza terrorista de la PCPA. No en vano, el Estado de Israel ya había designado a esta organización como grupo terrorista en 2021, precisamente por su papel como brazo de Hamás en el extranjero.

El segundo documento hallado en un puesto militar de Hamás en Gaza resulta aún más revelador: una lista detallada de operativos de la PCPA, muchos de ellos altos funcionarios de Hamás infiltrados en organizaciones civiles europeas.

Entre los nombres que aparecen destaca Zaher Birawi (número 19 en el listado), identificado como jefe del sector de Hamás en la PCPA para el Reino Unido. Birawi es una figura bien conocida por los servicios de inteligencia occidentales: durante los últimos 15 años ha liderado sistemáticamente las flotillas de provocación hacia la Franja de Gaza, presentándose ante la opinión pública como un «activista humanitario».

Pero el nombre que más preocupa a las autoridades españolas es el de Saif Abu Kashak (número 25 en el documento), identificado como operativo de la PCPA en España. Abu Kashak no es un activista cualquiera: es el director ejecutivo de Cyber Neptune, una empresa pantalla registrada en territorio español.

La revelación más grave es que Cyber Neptune, dirigida por este agente de Hamás, es la propietaria real de docenas de los barcos que participan en la Flotilla Sumud. Es decir, estos navíos no pertenecen a ninguna ONG humanitaria ni organización civil legítima: son, en la práctica y según los documentos oficiales incautados, propiedad directa de Hamás.