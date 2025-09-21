Los tanques de Israel entran en la ciudad de Gaza: lanzada la etapa final contra el terrorismo de Hamás

El Ejército de Israel ha confirmado que sus tropas de la 36ª División han comenzado a entrar en la ciudad de Gaza como parte de la llamada Operación Carros de Gedeón II, la ofensiva destinada a tomar la capital del enclave, administrado por los terroristas de Hamás. Esta operación es parte de respuesta de Israel a la masacre terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre de 2023. En un mensaje en redes sociales este domingo 21 de septiembre, el portavoz militar Avichay Adraee ha mostrado en la cuenta de las Fuerzas de Defensa de Israel en la edición en árabe imágenes de tanques penetrando en la urbe tras «dos semanas de intensos preparativos para operaciones de combate ampliadas».

El Ejército de Israel ha avanzado en Gaza en el marco de la Operación Carros Gedeón II, neutralizando células terroristas de Hamás, destruyendo infraestructura militar y asegurando corredores de combate. Los blindados han avanzado sobre el terreno, convirtiéndose la jornada del sábado pasado 20 de septiembre en una de las más sangrientas de las últimas semanas en la lucha contra los terroristas de Hamás.

El Ministerio de Sanidad de Gaza —controlado por los terroristas de Hamás— ha informado de la llegada de 304 heridos en la última jornada, debido a la operación de Israel.

Durante los días previos, las fuerzas de Israel han atacado docenas de objetivos terroristas de Hamás con el fin de aislar el área de operaciones y abrir paso a los blindados en la ciudad de Gaza. El Ejército ha asegurado que ha destruido infraestructura militar y neutralizado a células armadas que intentaban emboscar a las tropas mediante trampas explosivas. En un operativo reciente, drones y artillería bombardearon un complejo de combate donde se refugiaban varios milicianos, provocando múltiples explosiones secundarias que revelaban la presencia de un gran arsenal.