Hamás dispara contra camiones de ayuda de la ONU y roba comida para bebés en la Franja de Gaza

Israel ha revelado este sábado 20 de septiembre que los terroristas de Hamás han disparado contra camiones de la ONU y han bloqueado una nueva ruta humanitaria en el sur de la de Franja de Gaza este fin de semana. Los terroristas de Hamás han disparado contra personal de Naciones Unidas y ha impedido la apertura de una nueva ruta humanitaria, lo cual ha empeorado la situación de los palestinos en el territorio de la Franja de Gaza. La semana pasada, Unicef informó sobre un caso similar en el que terroristas de Hamás robaron cuatro camiones de la ONU con alimentos para bebés a punta de pistola, privando a 2.700 niños de la Franja de la Gaza de productos esenciales para su desarrollo.

El jefe de COGAT, el general de división Ghasan Alyan, ha declarado que

«Hamás demuestra una y otra vez que no le interesa el bienestar de los habitantes de Gaza, sino únicamente sus objetivos terroristas. Incluso mientras Israel coopera con la ONU y organizaciones internacionales para ampliar la ayuda humanitaria, Hamás intenta frustrarlo, abandonando nuevamente a los residentes que dice representar y sometiéndolos para asegurar su supervivencia. Condeno enérgicamente el ataque a trabajadores de la ONU por parte de Hamás. No permitiremos que vuelva a crear falsas narrativas de crisis y seguiremos exponiendo su crueldad».

COGAT es una organización del ministerio de Defensa de Israel que coordina la entrada de ayuda humanitaria. COGAT ha denunciado que Hamás busca de forma deliberada obstaculizar la infraestructura humanitaria en el sur de la Franja de Gaza y perjudica de forma directa los esfuerzos de las organizaciones internacionales, con el objetivo de generar una crisis que presione internacionalmente a Israel para detener las operaciones en Ciudad de Gaza.

Durante este fin de semana, los representantes de la ONU han informado a oficiales de la Administración de Coordinación y Enlace (CLA) para la Franja de Gaza que, mientras trabajaban para abrir un nuevo corredor para el movimiento de camiones desde Kerem Shalom hacia la zona humanitaria del sur de la Franja de Gaza, terroristas armados de Hamás les amenazaron y dispararon deliberadamente contra el equipo, obligándolo a abandonar el área.

El informe también ha indicado que los terroristas de Hamás robaron vehículos de la ONU y los utilizaron para colocar un obstáculo de arena en la ruta, impidiendo el paso futuro de camiones de ayuda.

La nueva vía, parte del componente humanitario de la operación Gideon’s Chariots II, estaba programada para abrirse en los próximos días con el objetivo de aumentar la llegada de camiones con alimentos, equipamiento médico, tiendas y suministros de refugio, destinados a la población que se desplaza hacia el sur desde Ciudad de Gaza para su protección.