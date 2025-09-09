El coordinador israelí de la ayuda a Gaza: «El Gobierno de Sánchez no nos llama para llevar alimentos»

El oficial militar del Ejército israelí ha explicado a OKDIARIO durante una entrevista este martes 9 de septiembre en Tel Aviv que «los países de la Unión Europea son los que menos ayuda prestan a Gaza en porcentaje comparado con otros países. En cambio, sí son los que más critican la operación de Israel después del 7 de octubre de 2023». El Ejército de Israel sólo permite hablar al oficial militar con OKDIARIO tras acordarse que no se mencionará su nombre. Tampoco se le pueden tomar fotografías durante la entrevista. «El Gobierno de Sánchez no nos ha llamado para llevar alimentos ni ningún tipo de ayuda a Gaza, no se ha puesto en contacto con nosotros», ha destacado el oficial militar desde Tel Aviv en un viaje organizado por EIPA (Europe Israel Press Association) mientras desgrana cómo coordina la entrada de cientos de camiones con ayuda humanitaria a Gaza.

Durante la entrevista, el oficial militar del Ejército de Israel ha destacado cómo «Hamás utiliza a la ONU para lavar su imagen y aplicar presión internacional sobre nosotros». El jefe coordinador de la ayuda que entra en la Franja de Gaza a través de COGAT ha explicado que «la ONU es la plataforma internacional de los palestinos».

Cómo la ONU lava la imagen de Hamás

Durante la entrevista, el oficial militar ha explicado cómo la ONU lava la imagen de los terroristas de Hamás que administran la Franja de Gaza:

Hamás da una cifra de muertos

«Primero el llamado Ministerio de la Salud de Gaza, es decir, Hamás da una cifra de muertos a una agencia de la ONU que esté en Gaza», ha explicado mientras sonríe: «Lo siento pero me hace gracia que Hamás diga que tiene un Ministerio de la Salud».

September 8 humanitarian efforts: 🚛📦Close to 280 humanitarian aid trucks entered Gaza through the Kerem Shalom and Zikim crossings. 🛻📦Over 280 trucks were collected and distributed by the UN and international organizations. The contents of hundreds of trucks are still… pic.twitter.com/M8HcGNQ0zw — COGAT (@cogatonline) September 9, 2025

La agencia de la ONU en Gaza cita a Hamás

«Después la ONU en Nueva York ofrece el número de muertos que le da su agencia en Gaza que a su vez ha conseguido a través de Hamás. En cambio, aquí ya no se cita la fuente. Entonces, las cifras de Hamás se convierten en datos de la ONU», ha destacado.

La ONU cita a la agencia sin Hamás

«Posteriormente, los periodistas y los gobiernos citan a la ONU, que ha cogido la información de su agencia, que la obtuvo de Hamás. Así, funciona», ha destacado el oficial militar.

«Puedo poner muchos ejemplos», ha destacado. «Recuerdo que en una ocasión se hizo una investigación porque el Ejército israelí mató a alguien que trabajaba en Médicos Sin Fronteras. Vimos que era en realidad un terrorista yihadista palestina», ha explicado.

«Entonces, Médicos sin Fronteras escribió en redes sociales que le habíamos matado a un médico. Les contestamos en redes sociales diciendo que era un terrorista yihadista. Entonces, recuerdo que el director de Médicos sin Fronteras vino desde Ginebra para pedirme que borrase el mensaje en redes sociales porque iba a perder el dinero de los donantes. Le dije que no», ha destacado el oficial militar que coordina la entrada de camiones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.