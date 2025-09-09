Israel bombardea a la cúpula de Hamás en Qatar

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han ejecutado este martes un «bombardeo de precisión» contra altos dirigentes de Hamás en Doha, la capital de Qatar, en una operación que marca un punto de inflexión en la persecución de los responsables de la masacre del 7 de octubre.

El ataque, confirmado oficialmente por las FDI, se ha producido en el barrio de Katara tras registrarse varias explosiones cuya magnitud aún se desconoce. Según el ejército de Israel, el objetivo era «la cúpula de la organización terrorista Hamás», en una operación de alta precisión diseñada para eliminar a los cerebros del grupo islamista.

«Durante años, estos miembros de la cúpula de Hamás han encabezado las operaciones de la organización terrorista, siendo directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel», han declarado.

El Ejército hebreo ha subrayado que «antes del bombardeo se tomaron medidas para mitigar los daños a los civiles, incluido el uso de municiones precisas e información adicional de Inteligencia», en lo que supone una demostración más de la superioridad tecnológica y la precisión quirúrgica de las operaciones antiterroristas israelíes.

Lo más significativo del timing de esta operación es que, según fuentes de Hamás citadas por la cadena qatarí Al Yazira, el bombardeo habría alcanzado a la propia delegación negociadora del grupo terrorista, que en ese momento se encontraba discutiendo la última propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en Gaza.

El ataque en territorio qatarí pone de relieve, una vez más, el papel controvertido que juega Qatar como supuesto mediador mientras ofrece refugio seguro a los líderes de organizaciones terroristas. El pequeño emirato del Golfo ha venido ejerciendo de intermediario en las conversaciones, pero al mismo tiempo ha proporcionado un santuario a los dirigentes de Hamás.

Las FDI han reiterado su compromiso inquebrantable: «seguirá operando con determinación para derrotar a la organización terrorista Hamás, responsable de la masacre del 7 de octubre».