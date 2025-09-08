Hamás dice estar dispuesto a negociar «inmediatamente» el acuerdo de EEUU para el alto el fuego

El grupo terrorista Hamás ha asegurado estar dispuesto a negociar «inmediatamente» la propuesta de Estados Unidos de alto el fuego en la Franja de Gaza a cambio de liberar a todos los rehenes que tiene en su poder. «Hemos recibido, a través de los mediadores, algunas ideas del lado de Estados Unidos para lograr un acuerdo de alto el fuego. En consecuencia, Hamás acoge cualquier paso que ayude a los esfuerzos hechos para parar la agresión contra nuestra gente y afirma que está dispuesto a sentarse de manera inmediata a la mesa de negociaciones», ha asegurado el grupo terrorista en un comunicado este domingo.

Hamás ha asegurado que quiere un pacto que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza a cambio de liberar a todos los rehenes israelíes que permanecen bajo su poder desde el atentado del 7 de octubre de 2023 y que garantice la retirada de las tropas de Israel del enclave. El grupo terrorista también ha recordado que ya aceptó la propuesta de los mediadores (Egipto, Catar y Estados Unidos) el pasado 18 de agosto y a la que el Gobierno de Benjamín Netanyahu aún no ha respondido. El grupo terrorista aceptó las condiciones para entregar a los rehenes, pero no acepta ningún acuerdo que implique su desarme.

«La ocupación no ha respondido hasta la fecha y ha continuado con sus masacres y su limpieza étnica. Consecuentemente, el movimiento está en constante contacto con los mediadores para transformar estas ideas en un acuerdo completo que reconozca las demandas de nuestro pueblo», ha dicho Hamás en su comunicado. El grupo terrorista ha criticado la falta de respuesta del Gobierno de Netanyahu, que mantiene que Gaza debe ser controlada hasta conseguir que Hamás desaparezca.

Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos en Oriente Medio, envió la semana pasada una nueva propuesta a Hamás para alcanzar un alto el fuego a cambio de la entrega de los rehenes. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó una «última advertencia» al grupo terrorista. «Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte», aseguró Trump en su red social.

Fuentes del grupo de negociadores egipcios aseguraron este mismo domingo que Egipto, Catar y Estados Unidos preparan una nueva propuesta que «ofrecerán esta semana», y que incluye la liberación de todos los rehenes en manos del grupo islamista palestino Hamás, «el fin de la guerra en Gaza y la formación de un Gobierno en la Franja» para administrar el enclave palestino en la posguerra.

Los nuevos contactos para un acuerdo integral se producen después de que el pasado viernes se cumplieran 700 días del inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023, en medio de crecientes protestas en Israel para exigir la liberación de los 48 rehenes que quedan en manos de Hamás.