Los familiares de los rehenes de Hamás se manifiestan para exigir su liberación y el fin de la guerra

Familiares de los 50 israelíes secuestrados en Gaza por el grupo terrorista de Hamás desde hace casi 700 días han convocado a la población a salir a las calles este sábado 23 de agosto por la noche en apoyo a los rehenes. La protesta central tendrá lugar en Hostages Square, frente al Museo de Tel Aviv, a las 20:00 horas 19:00 en España), con discursos de familiares secuestrados por los terroristas del día de la masacre del 7 de octubre de 2023: Liran Berman, Dani Elgarat, Roni Adar, Hagai Angrest y Yonatan Shamriz.

Además de Tel Aviv, habrá concentraciones en Sha’ar HaNegev Junction, Kiryat Gat, Jerusalén y otras localidades, exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes y el fin del conflicto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado este viernes 22 de agosto durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca que menos de 20 de los rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista de Hamás en la Franja de Gaza permanecen con vida. Sus declaraciones han generado desesperación entre las familias de los cautivos y han provocado el rechazo de las autoridades israelíes responsables del seguimiento de los rehenes.

Trump ha destacado la situación como una «extorsión de Hamás» y ha asegurado que continúan los esfuerzos para traer al resto de los cautivos de vuelta a Israel. «Ahora tienen 20», ha destacado. «Pero los 20 en realidad probablemente no sean 20 porque algunos de ellos ya no están», ha resaltado de los secuestrados por Hamás en la Franja de Gaza.

Los tanques israelíes han avanzado este sábado hacia el barrio de Sabra en la ciudad de Gaza, cerca del barrio de Zeitoun, donde el ejército lleva más de una semana operando. Las Fuerzas de Defensa de Israel han declarado operar en las afueras de la Ciudad de Gaza antes de una gran ofensiva que permitiría al ejército capturar toda la ciudad. Decenas de miles de reservistas se presentarán a sus puestos el 2 de septiembre para la ofensiva.

صور خاصة للجزيرة تظهر توغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط حي الصبرة جنوبي مدينة #غزة، وأصوات إطلاق نار كثيف في المنطقة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/RmPivNQbfT — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 23, 2025

En paralelo, estaba prevista una marcha pacifista liderada por la High Follow-Up Committee for Arab Citizens of Israel, junto con el movimiento Partnership for Peace y una coalición de organizaciones de derechos humanos. La protesta comenzará a las 16:30 horas en Dizengoff Square con el lema «fin del hambre, fin de la guerra y regreso de los rehenes».

En un principio, estaba aprobada para 5.000 participantes. En cambio, la policía ha revocado el permiso y ha limitado la participación a 500 personas, citando un exceso de eventos que las fuerzas ya debían cubrir, incluyendo la protesta semanal por los rehenes en Hostages Square y la concentración anti-gubernamental en Begin Road, según ha informado el comandante del distrito policial de Tel Aviv, Haim Sargaroff.

El presidente del Comité, Mohammad Barakeh, ha acusado a las autoridades de intentar silenciar la oposición árabe a la guerra. «Insistimos en el derecho y el deber de levantar un clamor masivo contra esta guerra de aniquilación y hambre», ha afirmado, llamando a las fuerzas democráticas judías a unirse. Barakeh ha asegurado que la marcha se llevaría a cabo pese a la decisión policial y calificó la cancelación como «una decisión política dictada por el gobierno». Los oradores de la marcha incluirán representantes de la sociedad civil, líderes comunitarios, activistas por la paz y familiares de los rehenes en Gaza.

Las familias de los rehenes han convocado una segunda jornada nacional de protesta el martes 26 de agosto, tras la huelga y manifestación del 17 de agosto, que reunió a miles de personas por la gestión gubernamental de la crisis.