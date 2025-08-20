Israel comienza la operación para ocupar Ciudad de Gaza

Israel ha comenzado esta tarde de miércoles el operativo anunciado por la mañana de la que sería la primera etapa de la ocupación de Ciudad de Gaza. Así lo ha asegurado un portavoz militar de Israel.

El general de brigada Effie Defrin ha asegurado que «nuestras fuerzas ya controlan las afueras de la ciudad», y ha confirmado que esta semana se enviarán unas 60.000 cartas de reclutamiento y otras 20.000 a finales de mes, informa The Jerusalem Post.

En su confirmación del operativo, Deffrin confirmó que las FDI «están trabajando para proporcionar espacios suficientes para que los civiles de Gaza puedan evacuarla de forma segura, así como recibir ayuda y atención médica».

La Oficina del Primer Ministro de Israel había informado horas antes en redes de que «antes de la aprobación de los planes de maniobra en la ciudad de Gaza, el primer ministro Netanyahu ha ordenado acortar los plazos para tomar el control de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás». «El primer ministro expresa su gran agradecimiento a los reservistas llamados a filas y a sus familias, así como a todos los soldados de las FDI».

Por otra parte, el Ejército de Israel ha informado este miércoles de que «desde la reanudación de las operaciones terrestres, las tropas de las FDI han logrado en Gaza el control operativo de más del 75% de Gaza, atacando las capacidades de Hamás y la infraestructura terrorista, degradando su cadena de mando y permitiendo a las FDI expandir sus operaciones». Ha logrado, además, «la eliminación de unos 2.000 terroristas, incluidos altos comandantes de Hamás responsables de planificar y ejecutar ataques contra Israel».

Asegura que ha habido ataques contra «aproximadamente 10.000 objetivos terroristas desde el aire, la tierra y el mar, desmantelando la infraestructura militar, los depósitos de armas y las redes subterráneas de Hamás».

Y mantiene también que se han establecido «los corredores de control Morag y Magen Oz, derrotando las capacidades y brigadas de Hamás».

Informa de que cinco divisiones de las FDI operan simultáneamente en toda Gaza, desmantelando túneles terroristas, eliminando células terroristas y neutralizando bastiones de Hamás sobre y bajo tierra».

«Estos logros crearon -asegura- las condiciones para que las FDI intensificaran la presión sobre Hamás, atacaran sus capacidades restantes y sentaran las bases para las siguientes etapas de la operación».