Mueren seis periodistas en la Franja de Gaza tras un ataque del Ejercito Israelí

Seis periodistas han muerto este domingo en la Franja de Gaza después de ser alcanzados por un ataque del Ejército israelí al Hospital de Al-Shifa. Entre las víctimas se encuentra el veterano corresponsal de Al Jazeera, Anas al-Sharif, reconocido por sus crónicas en directo sobre la guerra y la crisis que hay en la Franja.

Junto a él perdieron la vida los camarógrafos Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa y Mohammed Noufal, además del reportero independiente Mohammad al-Khaldi. Todos se encontraban en la zona para documentar el creciente número de víctimas civiles y el impacto de los ataques aéreos.

El Ejército israelí ha confirmado que el ataque fue dirigido específicamente contra Al-Sharif, al que acusa de ser «líder de una célula terrorista de Hamás» y de utilizar su labor periodística como tapadera. Según su versión, el resto de los fallecidos habrían resultado «daños colaterales» en la operación militar.

Este hecho ha provocado que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Committee to Protect Journalists (CPJ) exijan una «investigación independiente», alertando de un «patrón creciente de ataques a la prensa en Gaza». La ONU también ha denunciado el hecho como una grave violación del derecho internacional humanitario y ha reiterado su llamado para garantizar la seguridad de los periodistas y el libre acceso a las zonas de conflicto.

Israel quiere ocupar Gaza

Israel ya ha empezado a dar los primeros pasos de su plan para ocupar de Gaza y acabar con el grupo terrorista Hamás después de que el Gobierno diera luz verde al plan de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, para tomar el control de la Franja el pasado viernes. Eyal Zamir, jefe del ejército israelí, se reunió con varios comandantes para planear la expansión de sus operaciones en el territorio gazatí.

Zamir realizó «una evaluación de la situación y una reunión informativa» con los oficiales del Comando Sur, según ha informado el ejército en un comunicado. La reunión se centró en la «formulación de planes y preparativos para la continuación de la operación terrestre en la Franja de Gaza».

El plan de Netanyahu consiste en acabar con Hamás y rescatar a los 50 rehenes que mantiene el grupo terrorista desde el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, 20 de los cuales podrían seguir con vida, según la inteligencia israelí. Hamás ya ha avisado de que si se expanden las operaciones de Israel sobre la Franja, matará a los rehenes que siguen con vida. El Ejército de Israel ha indicado que en los próximos días reforzará su operativa «para crear las condiciones necesarias para el regreso de los rehenes y la derrota del régimen de Hamás».