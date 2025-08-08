El Gobierno de Israel da luz verde a Netanyahu para ocupar Gaza y derrotar a Hamás

El Gobierno de Israel ha dado luz verde este viernes al plan de Benjamin Netanyahu para ocupar Gaza. Así, el primer ministro israelí ha superado el rechazo que la cúpula militar mostró en un primer momento, tras el respaldo logrado finalmente por el gabinete de seguridad. Ejecutar el plan de Netanyahu significa el desplazamiento de los palestinos -el enésimo desplazamiento de casi un millón de civiles- e implica la derrota de Hamás.

La intensificación de la operación militar de Israel en la Franja de Gaza persigue objetivos como su desmilitarización y el establecimiento de un control de seguridad. Según confirma el Gobierno israelí, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se preparan para asumir el control de la ciudad de Gaza. Aclaran también que se proporcionará asistencia humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate. «El Gabinete de Seguridad ha aprobado la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamás», reza el comunicado oficial de la oficina de Netanyahu.

El plan de Netanyahu para ocupar Gaza

La estrategia del primer ministro israelí se estructura en base a cinco puntos clave con los que Netanyahu defiende que se lograría el fin de la guerra con Palestina:

Desarme total de Hamás Repatriación de todos los rehenes, vivos o muertos Desmilitarización completa de la Franja de Gaza Control israelí sobre la seguridad en ese territorio Creación de una nueva administración civil, sin lazos con Hamás ni la Autoridad Palestina

Las FDI trasladarán la ofensiva a territorios en los que el Ejército crea que Hamás esconde a los rehenes, que serán previamente desalojados. Las autoridades israelíes estiman que sólo 20 prisioneros seguirían con vida.

A día de hoy, los militares israelíes tienen el control del 75% del territorio gazatí, mientras que considera el 88% de la Franja como zona militar. En el 12% restante se concentra la gran mayoría de la población, que asciende a dos millones de personas.