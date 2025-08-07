Netanyahu dice que quiere ocupar Gaza pero asegura que Israel «no se anexionará la Franja»

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha asegurado este jueves que el estado judío «no se anexionará la Franja de Gaza» y que un organismo gubernamental será el responsable de controlar el territorio palestino de forma temporal. El líder israelí no ha dado detalles de que organismo será el encargado de organizar la gestión y recuperación de Gaza. El Estado Mayor israelí se reúne la tarde de este jueves para discutir los detalles de la toma de control de la Franja que pretende Netanyahu.

El líder israelí se ha dirigido a los medios de comunicación tras su encuentro con el embajador de la India en Israel, J.P. Singh. Netanyahu ha insistido en que el principal objetivo de la ofensiva sobre Gaza sigue siendo «la destrucción completa de Hamás y el retorno de todos los rehenes» hechos por el grupo terrorista durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Hamás aún retiene al menos a 50 rehenes, de los que sólo una veintena continúan con vida, según los datos proporcionados por Israel.

El gabinete de seguridad de Israel, con varios ministros del Ejecutivo y parte de la cúpula militar, se ha reunido la tarde de este jueves para abordar la posibilidad de iniciar la ocupación total de la Franja de Gaza, que ya se filtró hace dos días, como avanzaron los principales medios del país. Netanyahu propondrá al Estado Mayor israelí la expansión de la ofensiva a las zonas donde se cree que Hamás retiene a los cautivos y la ocupación total de Gaza.

Pese a las reticencias mostradas por el Ejército, según avanza este jueves el Canal 12 israelí, las tropas ya estarían preparando el plan que contaría con varias fases. En la primera de ellas, las tropas ocuparían la Ciudad de Gaza y forzarían el desplazamiento del millón de gazatíes que se concentran en esta urbe a la zona de Mawasi (sur), abarrotada ya de desplazados.

Israel también pretende hacerse con el control en una segunda fase de los campamentos de refugiados del centro de la Franja, lugares en los que las incursiones de las tropas israelís han sido limitadas. En todos esos puntos, estado judío estima que se encuentran rehenes vivos. La ONU advirtió ayer de que si Israel pone en marcha este plan habrá «consecuencias catastróficas» para la población gazatí.