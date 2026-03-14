El candidato Laporta promete no volver a Montjuic aunque depende de un milagro de Limak

El candidato este domingo a ser presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha prometido a sus socios que el equipo no volverá a jugar en el Olímpico de Montjuic durante la fase final de las obras del nuevo Camp Nou. Pero para ello, el ex presidente necesita un milagro de la constructora Limak. Y los antecedentes no son nada halagüeños.

«En principio, no (volver a Montjuic), la idea es que, cuando haya que hacer la cubierta, podamos pactar con la Liga que nos deje empezar los partidos en casa más tarde, como se ha hecho esta temporada. Si no consiguiéramos estos casi cuatro meses que necesitamos, algún partido podríamos jugarlo en el Johan. Montjuic ya no lo tenemos previsto. Ya hemos hecho la etapa de Montjuic. Ha sido una etapa que ha salido mejor de lo que se esperaba, pero los socios han tenido que hacer un gran esfuerzo y tener mucha paciencia», afirmó Joan Laporta durante los últimos coletazos de su campaña electoral.

El ex presidente culé ha prometido de esta manera a sus socios que de ninguna manera se volverá a jugar en Montjuic. Pero el tema aquí es complejo. La cubierta del nuevo Camp Nou será la última pieza de la gran obra que se está realizando en Les Corts. Y no estará terminada hasta, como mínimo, 2028.

Pero la polémica llegará en el verano de 2027. Esos tres meses sin competición son los que tendrá Limak para completar un montaje de la cubierta que para nada es sencillo. Durante esos meses de trabajo, la constructora utilizará también el terreno de juego. Por lo tanto, no se podrá jugar en el Camp Nou.

El gran problema de este asunto radica en que Limak va a necesitar más de tres meses para culminar esa obra. Y aquí llega la baza de Joan Laporta, sin saber a día de hoy cuánto se podrá alargar. Primero pedirá a la Liga jugar las primeras jornadas todas fuera de casa, al igual que ya hizo este mismo curso, donde no empezó a jugar en el Camp Nou hasta noviembre. Y si aun así no logra todo el margen necesario, el Barcelona tiene pensado jugar en el Johan Cruyff algún partido como local. Algo que también ha sucedido esta misma temporada.