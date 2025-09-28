El regreso obligado del Barcelona a Montjuic

El Barcelona vuelve este sábado a Montjuic. El Lluís Companys volverá a ser casa provisional de los culés, después de los dos partidos en el Johan Cruyff. La negativa del Ayuntamiento de Barcelona de concederles la Licencia de Primera Ocupación del Camp Nou obliga a los culés a jugar sus partidos en el olímpico de la ciudad, hasta que reciban el visto bueno definitivo para volver a su estadio. El de la Real Sociedad será el primer encuentro de este curso en el recinto donde ha jugado las dos últimas campañas y la estancia se alargará, al menos en Champions, hasta finales de enero.

El conjunto culé se mudó en la temporada 2023-2024 a Montjuic por las obras del Camp Nou. Se esperaba que dejaran el estadio olímpico en noviembre del año pasado, pero los planes iniciales de Laporta se frustraron. El 125 aniversario del club querían que fuera ya en casa, pero no pudo ser. La vuelta se fue posponiendo hasta este verano, cuando ya pensaban que podrían volver a tiempo. Solicitaron a la Liga jugar sus tres primeros encuentros como visitante para ganar tiempo de cara a acelerar las obras, pero ni con esas.

El duelo ante el Valencia, el primero del curso como local, en la jornada 4, tuvieron que disputarlo en el Johan Cruyff, por la imposibilidad de hacerlo en Montjuic, dado que había un evento programado para unos días antes. Siguieron en el estadio de su ciudad deportiva en la siguiente jornada, ante el Getafe y esperaban recibir el visto bueno del Ayuntamiento para este domingo. Pero tampoco.

Desde el consistorio barcelonés consideran que el Camp Nou sigue presentando deficiencias en materia de seguridad que imposibilitan que se vuelva a jugar allí de momento. Además, la idea del Barça era hacerlo con un aforo reducido a 27.000 espectadores, ampliando esa cantidad de espectadores por fases, en función de la evolución de las obras. Sin embargo, no podrán jugar aún allí.

En Montjuic hasta que el Ayuntamiento quiera

Por ello, el club se ve abocado a irse de nuevo a Montjuic. Hasta que reciban la Licencia de Primera Ocupación de su reformado estadio, el Barcelona volverá a la que ha sido su casa durante los últimos dos años. El club llegó a un acuerdo con Barcelona Serveis Municipals, empresa que gestiona el recinto, para poder jugar allí hasta febrero. Lo hicieron para asegurarse de que en caso de no poder jugar el primer partido de la fase de liga de la Champions, tuvieran un estadio en el que jugar que cumpliera con los requisitos exigidos por la UEFA.

Por la normativa del organismo europeo, un equipo no puede cambiar de estadio durante una misma ronda de competición, por lo que si comenzaban jugando contra el PSG, en el primer partido que juegan en casa, en Montjuic, tenían que disputar allí los otros tres partidos como local. Por tanto, una vez que la regulación del Camp Nou no ha llegado a tiempo, el Barcelona se mudará de nuevo al estadio olímpico para todas las competiciones que disputa.

Ante la Real Sociedad será el primer partido que jueguen en Montjuic este año. Esperan poder regresar pronto al Camp Nou en Liga, pero mientras tanto, tendrán que mantenerse en un escenario más pequeño que su futuro estadio. De los 105.000 espectadores que entrarán cuando esté completamente terminado o de los 99.300 que cabían antes de iniciar las obras, el club volverá a tener que conformarse con tener únicamente a 49.500 espectadores en sus partidos.