El Ayuntamiento rechaza el regreso al Camp Nou: «No cumple con la normativa de seguridad»

No habrá Camp Nou este fin de semana para fiasco en Can Barça: el Ayuntamiento de Barcelona ha tumbado las prisas de la cúpula blaugrana y no entregará la necesaria y primordial Licencia de Primera Ocupación que permitiría la reapertura y el acceso de público. Así lo ha establecido el consistorio que ha frenado de golpe los ánimos de la directiva culé, con declaraciones en las últimas hora del presidente Joan Laporta y la vicepresidenta del Área Social Elena Fort en otro torpe intento de presión que no surte efecto.

El Ayuntamiento de Barcelona contradice así todo lo verbalizado por Elena Fort este mismo martes, que se unía a las palabras de Joan Laporta, que veía ya factible jugar este mismo domingo en el Camp Nou el duelo como local ante la Real Sociedad.

«Este campo cumple las normas de seguridad y así lo ha certificado por el Ayuntamiento como la propia ECA. Que no esté acabado no quiere decir que no sea seguro. Este estadio es mucho más seguro que el que teníamos en 1957. La voluntad del club es que el Ayuntamiento pueda emitir hoy el Certificado de Primera Ocupación para el partido de este domingo. Se ha entregado toda la documentación al Ayuntamiento para que se puede emitir la Licencia de Primera Ocupación», eran las palabras de Elena Fort pronunciadas en la visita de los medios a las instalaciones del Camp Nou.

La mano derecha de Laporta daba por hecho que el regreso se iba anunciar. «Faltan cosas, como pintar paredes o decoraciones, pero si hay deficiencias, entendemos que, si no falta a la seguridad, se pueda emitir la Licencia de Primera Ocupación. En el estadio se puede jugar. No estamos en el escenario de que haya barracones. Todos hemos hecho renuncias para muchas cosas. No debería ser relevante que haya incomodidades».

«La pelota está en el tejado del Ayuntamiento», decía Joan Laporta también este martes, dando a entender que sería un hecho la Licencia de Primera Ocupación: «Nosotros hemos presentado el Certificado de Final de Obra y el certificado de Dekra, entidad que debe evaluar la seguridad. También tenemos la valoración de los bomberos, medio ambiente y todo es positivo. La Liga y la UEFA han dicho que el campo está para jugar y hoy hay reunión del Ayuntamiento para hacer otra revisión a las cuatro de la tarde y estamos a la expectativa».

Pues bien, la visita de los profesionales que deben velar por la seguridad del recinto por parte del Ayuntamiento de Barcelona han determinado esta tarde que el Camp Nou «no cumple con la normativa de seguridad», relatan en Sport, dejando claro que aún hay deficiencias e imperfecciones que impidan tramitar la Licencia de Primera Ocupación que tanto anhela la cúpula del Barça, según : «Hay cosas que no cuadran entre la documentación que teníamos con la que hemos recibido. Estamos en una fase de comprobación. Sobre todo son deficiencias en las salidas de evacuación, el vaciado del campo. Hay un incumplimiento de la normativa. También elementos de accesibilidad que afectan a la seguridad sobre el tránsito de evacuación: Mala señalización, barandillas, escalas mal acabadas, accesibilidad de vehículos…».