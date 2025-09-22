El técnico del Espanyol se mofa de las obras del Camp Nou: «Perdieron en el campo del Barça B…»

El FC Barcelona tiene un serio problema con las obras del Camp Nou. A pesar de que Joan Laporta venda que la vuelta a su estadio está cada vez más cerca, la realidad dice que ese día aún está lejos de producirse. Por el momento, en las próximas semanas el equipo de Hansi Flick jugará en Montjuic, y eso ha generado las burlas de un eterno rival como lo es el RCD Espanyol.

Concretamente, lo ha hecho en rueda de prensa su entrenador, Manolo González. El técnico perico habló en la previa del partido de este martes ante el Valencia, un duelo para volver a sumar tres puntos tras caer en el Santiago Bernabéu. Fue entonces cuando le preguntaron acerca de la importancia de tener apretada a la afición y dejó un recado al club culé.

«El papel va a ser el de siempre y es el más seguro de todos. Seguro que van a estar a muerte porque no fallan. Ellos (Valencia) llevan cinco partidos y dos partidos han sido fuera. Uno ha sido en El Sadar y otro en el campo del Barça B. Vamos a esperar a cuando estemos en la mitad para ver cómo se posiciona la clasificación», explicó. El conjunto ché recibió una goleada por 6-0 hace dos semanas en el Johan Cruyff.

El Barça se impacienta con el Camp Nou

Fue la primera vez que el primer equipo masculino jugó un partido allí, puesto que es un estadio que hasta ahora estaba reservado al femenino y el filial. Con capacidad para 6.000 espectadores, el Barça incumplió la normativa de la Liga de garantizar un mínimo de 8.000, pero la Liga hizo una excepción al ser una emergencia de causa mayor.

Es por ello que el Barcelona no usará más ese escenario y está planeado que ante Real Sociedad y PSG regrese a Montjuic mientras siguen trabajando por el Camp Nou. Sin duda, uno de los grandes problemas que deja muy tocado a un Joan Laporta que no encuentra la manera de acortar los plazos para la tan ansiada vuelta que pide el barcelonismo a gritos.