Aparecen ratas en el último vídeo del Camp Nou antes de su reapertura

Las últimas obras del Camp Nou antes de su reapertura están dejando una imagen bastante pobre para el Barcelona. El proyecto y eje central del Espai Barça está de nuevo en el centro del huracán, esta vez no por sus avances en toda la infraestructura ni por las fechas de reapertura, sino por la aparición de ratas en las instalaciones del estadio en plena fase final de obras del Camp Nou. Un vídeo público en redes sociales muestra cómo varios roedores se desplazan por el interior del nuevo recinto azulgrana, incluso en áreas estratégicas como la zona VIP, mientras continúan los trabajos para su reapertura.

En las imágenes, grabadas en distintos puntos del Camp Nou, se observa a las ratas moviéndose entre herramientas y materiales de construcción. El vídeo, rápidamente viral en redes sociales, ha generado sorpresa entre los aficionados del Barcelona, que esperaban encontrar unas instalaciones completamente renovadas y libres de incidencias tras meses de remodelación, a pocos días de la tan ansiada reapertura.

No es la primera vez que se registran episodios similares: ya antes de las obras se habían reportado avistamientos de roedores durante partidos en el antiguo Camp Nou, aunque nunca en zonas tan sensibles como el área VIP, donde se ubicarán palcos y asientos premium, o en los vestuarios.

Ojito a los vestuarios del Camp Nou con RATAS (00:07). Alguien va a tener que explicar cómo han permitido la entrada al estadio a miembros del primer equipo sin tener los permisos oportunos. pic.twitter.com/J2hogNfOyI — Fanáticos Real Madrid (@Fanaticos_RMCF) September 14, 2025

La presencia de ratas es más que evidente en el vídeo publicado en el canal de YouTube del creador de contenido Ferran Barniol y adquiere relevancia sobre todo por el espacio VIP, ya que constituye uno de los ejes fundamentales del modelo económico del club. La venta de localidades exclusivas y servicios asociados es clave para incrementar ingresos y consolidar la viabilidad financiera de la entidad, por lo que el impacto reputacional de imágenes como las difundidas podría comprometer parte de la estrategia comercial. El hallazgo ha encendido las alarmas en un momento en el que la entidad trabaja contrarreloj para culminar los últimos detalles para la reapertura.

Mientras tanto, el nuevo Camp Nou sigue sin disponer de todos los permisos necesarios para su reapertura oficial. La previsión inicial del Barcelona era reinaugurar su estadio durante el Trofeo Joan Gamper, pero los plazos se alargaron. Posteriormente se fijó como objetivo el duelo ante el Valencia, aunque finalmente el conjunto azulgrana tuvo que jugar en el Estadi Johan Cruyff, con un aforo máximo de 6.000 espectadores. La falta de licencias, certificaciones técnicas e inspecciones municipales, especialmente en materia de accesos, seguridad y evacuación, mantiene bloqueado el estreno del renovado templo culé.

«Volveremos lo antes posible», decía el presidente Joan Laporta hace unos días, ya sin decir fechas, y es que es posible que el club no pueda volver al Camp Nou hasta el mes de octubre, como deslizó la vicepresidenta del área social Elena Fort: «Cuando tengamos certezas, iremos paso a paso. Nuestra intención es empezar en el Spotify Camp Nou el 1 de octubre». El Barça tiene activada la cuenta atrás… con o sin ratas.