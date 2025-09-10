Un directivo del Barcelona duda de la vuelta al Camp Nou: «No puedo asegurarla contra el Getafe»

El Barça no llega a tiempo para el estreno del Camp Nou en la primera jornada de Liga como local… y seguramente tampoco lo hará de cara a la segunda. La directiva del Barcelona aprende y busca no cometer los errores del pasado, al menos no mentir con una fecha de regreso errónea tras la remodelación del estadio y su apertura parcial. Elena Fort, vicepresidenta del área social blaugrana, no ha querido mojarse sobre la posibilidad de que el Barcelona juegue la próxima jornada liguera como local ante el Getafe en el Camp Nou.

El Barça jugará finalmente esta cuarta jornada de Liga en el Estadio Johan Cruyff tras agotar hasta el último momento la posibilidad de hacerlo en el Camp Nou tal y como explica Elena Fort, que reconoce que «han estado trabajando hasta el último momento para conseguir toda la tramitación, pero no ha podido ser».

Una vez que el club ha confirmado que, por tiempos, ya era imposible disputar el partido ante el Valencia en el Camp Nou, lo comunicaron a la Liga, algo que justificaba así Fort en los micrófonos de RAC1: «La primera parte de la obra está acabada, pero quedaba pendiente la documentación administrativa».

La tardanza con la decisión ha generado mucha tensión en torno al partido, sobre todo en el seno del Valencia, donde no dan crédito que a tan pocos días del choque aún no estuviera claro dónde se jugaría. «No es habitual, seguro», explica Fort, defendiendo la gestión y «el trabajo del club y del Ayuntamiento» para agilizar todos los trámites, aunque ha acabado imponiéndose la cordura: «La seguridad es la prioridad».

Pero el domingo 21 el Barcelona vuelve a jugar como local ante el Getafe y las dudas con el Camp Nou son las mismas. Elena Fort no ha querido pillarse los dedos y ha puesto en duda que se pueda jugar éste encuentro en el Camp Nou, aludiendo a que esperan «que la semana que viene quede resuelta esta parte más burocrática». Por otro lado, afirmó que «cuando tengamos certezas, iremos paso a paso. Nuestra intención es empezar en el Spotify Camp Nou el 1 de octubre. No contemplamos el escenario de compatibilizar Montjuïc y el Camp Nou en Champions».

Al hilo con los retrasos, la vicepresidenta del Barça también respondió a la tardanza ocasionada por Limak Construction con la remodelación del estadio, cerca de cumplir un año desde la primera fecha inicial fijada por los propios dirigentes. Pese a ello, Fort afirma que «las relaciones son buenas» y que no hay problemas de gravedad: «Al final del contrato se estudiará si ha habido incumplimientos, pero nunca a mediados del proceso. Goldman Sachs está tranquilo».

Elena Fort también se manifestó sobre cómo gestionará el Barça la disputa de estos partidos en el Johan Cruyff con su limitada capacidad, esgrimiendo al respecto que «todo el aforo, salvo los compromisos con los rivales e institucionales, está destinado al socio, priorizando los que han hecho el esfuerzo de estar en Montjuïc estos dos años». Habrá venta directa pese a la cólera del socio culé.