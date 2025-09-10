El gran engaño de Laporta con el Camp Nou

El gran engaño de Joan Laporta a sus socios con el Camp Nou se completó el pasado martes con el anuncio oficial del Barcelona señalando que la cuarta jornada de Liga, su primer partido como local de esta campaña, contra el Valencia se jugará en el Johan Cruyff ante solamente 6.000 espectadores. Una decisión que deja de lado a los socios culés y a los aficionados valencianistas que hubiesen tenido pensado viajar a la Ciudad Condal. Laporta ha engañado a todo el mundo con las obras del Camp Nou, sus seguidores le han comprado un relato y no hay nueva fecha para el regreso.

Los socios del Barcelona pensarán que el regreso al Camp Nou es una historia de miedo. Una pesadilla. O más bien una tomadura de pelo. Joan Laporta ha completado su gran engaño que tantos seguidores del club azulgrana le han comprado durante tantos meses. Ni el Ayuntamiento es culpable de que el estadio no esté listo ni el mundo conspira en contra del Barça. La Junta Directiva lleva un año columpiándose con el regreso al nuevo estadio y ahora deben asumir las críticas.

Resumamos la secuencia desde noviembre de 2024. Hace casi un año, el Barcelona prometió que volvería al Camp Nou. Noviembre. Hablamos de hace ya 10 meses. Luego se habló de la famosa fecha de diciembre para el partido contra el Atlético de Madrid, luego una vez acabase la Fase Liga de la Champions engañando otra vez al socio culé con mentiras que tenían las patas muy cortas y que en esta temporada se ha visto que son de otra manera, y posteriormente para el Clásico de Liga. Nunca llegó el regreso en esos meses de la pasada temporada.

Quizás el error más flagrante de Laporta en este caso ha sido no estar callado. No decir nada sobre el regreso al Camp Nou quizás hubiese sido la mejor estrategia. El pasado mes de junio, el Barcelona anunció a lo grande, con un vídeo con el presidente como protagonista, que volverían al Camp Nou el 10 de agosto para la disputa del Trofeo Joan Gamper. Pero no fue así. El socio se comió esta otra mentira con patatas.

Desde esa fecha, el Barcelona lleva asegurando que el Camp Nou era una opción para el partido contra el Valencia y que estaban trabajando en ello. Filtraciones todas las semanas sobre el avance de las obras. Todas las semanas. Humo y más humo para que al final la realidad vuelva a desvelar el enésimo engaño de Joan Laporta. El Camp Nou no está listo para albergar público y en agosto ya se sabía. Lo han dejado para el último día sabiendo que no llegarían para terminar anunciando el Johan Cruyff, una sede que no contenta a nadie.

Ahora, su vicepresidenta, Elena Fort, no puede asegurar que el Camp Nou pueda estar listo para el duelo contra el Getafe, el siguiente como local del Barcelona en Liga. Jugar un partido liguero en el Johan Cruyff ante 6.000 espectadores cuando llevas prometiendo desde hace un año a tus socios que vas a volver al Camp Nou es una chapuza y un tremendo bochorno. Pero el engaño de Joan Laporta puede ir a más. ¿Alguien pondría la mano en el fuego con una fecha de regreso? ¿Será en este 2025?