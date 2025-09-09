Oficial: el Barcelona-Valencia se jugará en el estadio Johan Cruyff

Ya es oficial, el Barcelona-Valencia de la cuarta jornada de la Liga se disputará en el pequeño estadio Johan Cruyff el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 21:00 horas. Se confirma de esta manera el bochorno del club azulgrana con el regreso al Camp Nou. Tampoco han logrado tenerlo listo para mediados de septiembre después de anunciar a bombo y platillo que volverían en agosto. Ahora tendrán que seleccionar los socios que podrán acudir y los socios que no, ya que en el Johan solamente caben 6.000 espectadores.

El regreso al Camp Nou para el Barcelona es el cuento de nunca acabar. Desde noviembre de 2024 llevan prometiendo que volverán, estamos en septiembre de 2025 y siguen sin lograr los permisos necesarios. El club azulgrana ha apurado hasta el último segundo y este martes, con la presencia del Ayuntamiento en el estadio, han tenido que confirmar que es imposible que el Barcelona-Valencia del 14 de septiembre se pueda disputar allí.

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal le sigue sin otorgar al Barcelona la Licencia de Primera Ocupación Parcial para poder abrir su nuevo estadio con al menos 27.000 espectadores. Y es que la clave es que el club culé todavía no tiene el Certificado Final de Obra.

Por lo tanto, el Johan Cruyff será el escenario de este Barcelona-Valencia con solamente 6.000 espectadores. La Liga hará la ‘vista gorda’ con el aforo como ha ocurrido en otras ocasiones con equipos pequeños. Pero esto no le hará ninguna gracia al socio culé que se tenga que quedar sin poder acudir a ver a su equipo. La Liga sí le pedirá al Barça una instalación adecuada del VAR en un estadio que no la tiene.

El siguiente partido del Barcelona como local en Liga será el 21 de septiembre contra el Getafe. Otra fecha más para el «reto» del club blaugrana de poder volver al Camp Nou. Pero veremos si lo consigue o le da un nuevo chasco a sus socios. En ese caso, el Olímpico de Montjuic sí estaría disponible para albergar el encuentro y podría albergar a más espectadores al igual la pasada campaña. Este duelo contra el Valencia será seguro el primer y último duelo oficial en el Johan Cruyff. Un bochorno por culpa de una mala planificación.

Comunicado del Barcelona

El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga, que debía disputarse el domingo 14 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Valencia CF, no podrá celebrarse todavía en el Spotify Camp Nou.

El Club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará, finalmente, en el Estadi Johan Cruyff.

El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas, su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo como ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou. El Club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas.