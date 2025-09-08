El Barcelona confirma la lesión de De Jong y será baja contra el Valencia

El Barcelona ha confirmado este lunes la lesión de Frenkie de Jong. El mediocentro holandés se lesionó tras disputar el primer partido con la selección de su país y tuvo que abandonar la concentración. Se perderá seguro el partido contra el Valencia del próximo domingo en un estadio que todavía está por confirmar (Johan Cruyff o Camp Nou).

«El jugador Frenkie de Jong ha sufrido una mínima lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha. Su evolución marcará su disponibilidad», confirmó el Barcelona a través de sus perfiles oficiales.

El Barcelona ha vuelto a comunicar en un parte médico que la lesión es «mínima» igual que ya hizo con la lesión de Gavi, en el que específico que eran «molestias» en su rodilla. El club azulgrana tampoco especifica el tiempo de baja del mediocentro holandés, pero todo apunta a que no podrá jugar contra el Valencia.

Ya son tres las bajas por lesión que presenta el Barcelona para medirse en la cuarta jornada al Valencia después del parón de selecciones. De Jong se une a las bajas ya confirmadas de Alejandro Balde y Gavi. El lateral zurdo se lesionó durante uno de los entrenamientos durante el parón y estará unas tres semanas de baja. El mediocentro andaluz tiene problemas en su rodilla y también se calcula que pueda estar otras tres semanas de baja.

La baja en el lateral izquierdo será ocupada por un Gerard Martín que logró la inscripción en la Liga justo antes del parón de selecciones. Ya tuvo minutos contra el Rayo Vallecano y será titular contra el Valencia el próximo domingo. En el centro del campo, las bajas del equipo culé son dos. Pedri será seguro titular, aunque viene de jugar los dos partidos con España acumulando muchos minutos. Fermín y Dani Olmo no han jugado tanto con la selección española, y podrían tener ambos la oportunidad de jugar ante el combinado che el domingo 14 de septiembre en la cuarta jornada del campeonato liguero.