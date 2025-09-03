Lamine Yamal responde a Flick tras su crítica en público: «No creo que lo que dijo tenga que ver con los egos»

El partido ante el Rayo Vallecano en Vallecas, más allá de toda la polémica que suscitó el apagón del VAR, también dejó una cara de la moneda muy pobre del Barça. El punto cosechado por los culés fue entendido por Hansi Flick como suficiente, «no nos merecimos más», espetó tras el partido en rueda de prensa, hablando también de la actitud de los jugadores y del ego que existe a día de hoy en el vestuario blaugrana tras un año de relativo éxito, algo ante lo que no ha podido callar Lamine Yamal.

El partido del Barça en Vallecas fue pobre, son muchos los que incluso hubieran entendido una victoria del Rayo Vallecano a tenor de los últimos compases del partido, donde los locales aglutinaron opciones claras de gol que no materializaron. Flick cargó contra sus jugadores tras el partido, molesto por lo que vio sobre el terreno de juego y dando un claro toque de atención a su plantilla.

«Cometimos muchos errores. Hubo muchas equivocaciones. No ha sido un buen partido. Hay que hacerlo mejor», reflejó el alemán tras el partido en relación al encuentro de sus jugadores, profundizando en el análisis: «Si todos tienen una buena actitud, lo haremos mejor… Lo más importante para mí es que cuando el mercado cierre todos estén comprometidos al cien por cien. Es importante que no haya egos, matan las posibilidades de éxito».

Las palabras de Flick, evidentemente, no han pasado desapercibidas en el vestuario culé que, tras un año de buena onda y resultados positivos, con varios títulos en su vitrina, se acostumbró a la balsa de aceite del alemán cuando todo brilla pero se olvidó de que es conocido por sus dotes de sargento. Sobre el «ego» al que hizo alusión Flick hizo referencia Lamine Yamal, ya concentrado con la selección española.

«No creo que lo que dijo tenga que ver con los egos sino con la intensidad, no empezamos con la intensidad con la que acabamos», explica Lamine Yamal sobre lo dicho por Flick, el toque de atención que entiendo pero que matiza el jugador, aunque las palabras del alemán fueron claras. «Tuvimos fallos. Somos una plantilla joven y no venimos de ganar cuatro ligas seguidas… Tenemos ganas de más, hay que darnos tiempo», reconoce el joven en una entrevista en TVE.

«Ganar la Champions con el Barcelona sería algo increíble», apunta Lamine, en alusión a los retos que tiene por delante con el Barça, también en lo personal, con el Balón de Oro como posibilidad real este año: «Es un trofeo que quiere ganar todo el mundo, quien diga que no, miente. Estar ahí con 18 años es algo que hay que valorar. Ojalá se dé».

Lamine también habló sobre el mercado, la no salida de Fermín, del que afirmó que «se quería quedar, estaba feliz», así como la no llegada de Nico Williams, ante lo que se mostró esquivo: «Yo demasiado joven para decirle a nadie lo que tiene que hacer».

También aludió a su nuevo estatus, como referente mundial y uno de los mejores del momento, se le analiza cualquier mínimo detalles y recibe más críticas, sobre esto señala: «No sentía la presión del dorsal 10, la verdad. Últimamente, se habla más de mí sobre lo que hago fuera del campo, pero se habla de lo que hago por lo que hago dentro del campo. Si fuera del Mataró nadie diría que hago una fiesta de 18 años».