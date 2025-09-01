Los árbitros aclaran el apagón del VAR: «El protocolo FIFA contempla que el encuentro deberá proseguir»

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha emitido una aclaración después del apagón del VAR en Vallecas. El organismo arbitral ha dejado claro que se trató de un «incidente técnico por parte del proveedor tecnológico del sistema VAR», es decir, Mediapro, y también que se siguió el protocolo marcado por FIFA para este tipo de casos. «La normativa vigente en el Protocolo FIFA contempla que en este tipo de situaciones excepcionales, el encuentro deberá proseguir de manera convencional, sin el sistema VAR activado», revela el comunicado.

Añaden que se informó previamente, como se establece, a ambos equipos. Algo que fue reconocido por Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, que no dudó en mostrar su indignación al término del partido por el hecho de que su equipo se viera perjudicado por esta situación, dado que se señaló un penalti sobre Lamine Yamal que no fue.

En su escrito, desde el CTA inciden nuevamente en que se trató de algo ajeno a ellos, pero apuntan a que están a disposición de la empresa que provee el servicio para «poder ayudar en la subsanación de los motivos que generaron dicha caída del sistema». Este apagón fue intermitente durante la primera parte del Rayo-Barcelona, coincidiendo con la jugada polémica en la que Lamine Yamal se fue al suelo y donde Busquets Ferrer consideró que Pep Chavarría le había hecho penalti.

Comunicado del CTA

Tras el incidente técnico por parte del proveedor tecnológico del sistema VAR (Mediapro), informado en nota de prensa tras el partido Rayo Vallecano – FC Barcelona, y ajeno al Comité Técnico de Árbitros, este comité recuerda que la normativa vigente en el Protocolo FIFA contempla que en este tipo de situaciones excepcionales, el encuentro deberá proseguir de manera convencional, sin el sistema VAR activado, informando previamente a ambos equipos de la situación.

Pese a haberse tratado de una causa ajena al CTA al habernos vistos desprovistos de servicio técnico para poder desarrollar el sistema VAR durante el partido, estamos a la total disposición y colaborando activamente con Mediapro para poder ayudar en la subsanación de los motivos que generaron dicha caída del sistema.