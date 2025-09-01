El enfado de Iñigo Pérez: «¿No hay VAR y nos pitan penalti? ¡Nos vamos del campo, es una vergüenza!»

La polémica alcanzó su cota más alta en Vallecas, cuando Busquets Ferrer señaló un polémico penalti sobre Lamine Yamal. Lo pitó a ciegas, o mejor dicho sordo, porque en ese momento no tenía comunicación con el VAR y no pudo existir revisión alguna de la jugada. El penalti desembocó en gol y en enfado monumental de Iñigo Pérez, técnico rayista.

Cuando el árbitro señaló pena máxima el banquillo local explotó. Encabezados por Iñigo Pérez, se volvieron hacia el cuatro árbitro en busca de explicaciones que no encontraron. «¿No hay VAR? ¿Ahora no hay VAR?», preguntó hasta en tres ocasiones. «¿Funciona lo del VAR?», cuestionaba. Ante el silencio del cuarto árbitro, se giró hacia su cuerpo técnico. «Es una vergüenza. ¿No hay VAR y nos pitan penalti? Nos vamos del campo», le dijo a su banquillo.

«Nos vamos a ir del campo, eh», repitió, esta vez al cuarto árbitro. «Es una vergüenza», volvió a decir en demasiadas ocasiones. Por el camino había tirado de una manotazo un monitor que poseía el Rayo en su banquillo. El mismo que ofrecieron al árbitro para ver la repetición de la jugada. Luego, una vez acabado el partido, Iñigo Pérez pidió disculpas por su comportamiento y analizó lo sucedido más fríamente.

«Lo primero, me avergüenzo de mi comportamiento en la banda y pido disculpas. Es fruto de la frustración. No voy a opinar de las decisiones de los árbitros. Yo siempre he mostrado mi apoyo, porque están aquí desprotegidos. Soy defensor del error. El árbitro es importante y tiene que fallar, no pasa nada. Lo que me molesta hoy, es que no podemos estar jugando cinco minutos sin VAR y cinco con VAR. Y esa influencia… Nos han pedido disculpas, pero me molesta la falta de eficiencia con estas cosas», inició.

«Si jugamos con VAR y no funciona, habrá que posponerlo hasta que funcione. El fallo del árbitro, yo lo entiendo. Lanzo la idea de que el error arbitral es bueno para el fútbol. Adulterar es una palabra fuerte. Más que adulterar, despista como jugador, como árbitro… Todos hemos pensado que lo iba a ver porque era muy claro. Pero no hay VAR. No sé si adulterar, pero no es justo que estemos desprotegidos con sí, no, sí, no… Si pasa otra vez, que tengamos un patrón claro y se suspenda hasta que funcione», finalizó Iñigo Pérez.