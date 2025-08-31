El capitán del Rayo en el vestuario tras el penalti: «Chavales, el árbitro acaba de asumir su error»

Los jugadores del Rayo Vallecano no pudieron ocultar su resignación tras el penalti que pitó Busquets Ferrer sobre Lamine Yamal. El árbitro no tenía comunicación en ese momento con el VAR y no pudo revisar la jugada en el monitor. Cuando volvían al terreno de juego, en el descanso, Isi Palazón le decía a sus compañeros que el colegiado había reconocido que se equivocó. «Chavales, el árbitro acaba de asumir su error. Lo acaba de asumir», señaló el futbolista franjirrojo.

De esta forma, Busquets Ferrer, tras ver repetida durante los 15 minutos de descanso la jugada, confesaba que no era penalti. Es decir, si el VAR hubiera funcionado, habría anulado el penalti señalado y que permitió al Barcelona adelantarse en el marcador. De esa forma, los culés sumaron un punto al término del encuentro, puesto que el Rayo empataría en la segunda mitad.

🗣️ Isi Palazón: «Chavales, el árbitro acaba de asumir el error» El jugador del Rayo Vallecano habla sobre el penalti#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/pRf1E1E0Gx — DAZN España (@DAZN_ES) August 31, 2025

Una ayuda arbitral tras un piscinazo claro de Lamine Yamal, puesto que en la jugada, Pep Chavarría le gana claramente la posición y el contacto se produce cuando el delantero culé mete el pie intentando tocar el balón. Busquets Ferrer, en directo, cayó en la trampa y no tenía forma en ese momento de saber si estaba en lo cierto al señalar penalti o no, debido al apagón del VAR. Algo, por otro lado, totalmente surrealista.

Todo esto sucedía mientras que Fran Soto Balirac, presidente del Comité Técnico de Árbitros, estaba en el palco de Vallecas, acompañado de la comitiva del Barcelona, para ver el partido. El presidente arbitral apareció en la zona noble del estadio junto al presidente del Barça, Joan Laporta, y se sentaba junto a Rafa Yuste, vicepresidente de la entidad catalana.

Al término del encuentro, Isi Palazón comparecía ante los medios y revelaba que habían tenido al Barcelona contra las cuerdas y que no lo habían podido aprovechar.