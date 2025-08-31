Fran Soto preside el escándalo de Vallecas: Busquets Ferrer pita penalti por un piscinazo de Yamal… sin VAR

El arbitraje volvió a centrar la atención en Vallecas, durante el partido entre el Rayo Vallecano y el Barcelona. No funcionaba el VAR, al no haber comunicación entre Las Rozas y Busquets Ferrer, lo que impidió que el árbitro pudiera revisar en el monitor el piscinazo de Lamine Yamal en el área que había señalado como penalti. Todo esto, con su jefe, Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros, en el palco del estadio junto a Laporta y su junta directiva.

Lamine Yamal intentó marcharse de Pep Chavarría primero y consiguió hacerlo. Después, se encontró con Álvaro García. Se giró y fue entonces cuando Chavarría le ganó la posición. El delantero culé no dudó: se tiró al notar un ligero contacto, que para nada fue sancionable y Busquets Ferrer picó. Pitó penalti y daba la casualidad de que en ese momento no tenía comunicación con el VAR. Por más que le pidieron que fuera a verla, no tenía forma de hacerlo, puesto que el videoarbitraje no funcionaba.

En los prolegómenos del pitido inicial ya se barruntaba que algo no bueno ocurría. La incertidumbre y el desconcierto presidía en Vallecas. El motivo era que no funcionaba la comunicación entre el árbitro principal y el VAR. Así que, como el protocolo dicta que el partido debe iniciar a la hora fijada, Busquets Ferrer se reunió con los técnicos de Rayo y Barcelona para transmitirles que el encuentro se iniciaría sin VAR.

A los 12 minutos parecía que la situación se solucionaba y la comunicación volvía, pero fue un espejismo, en el minuto 28 se reprodujo la problemática. De nuevo sordos, arbitrando como hace una década, sin la asistencia del VAR. Fue entonces cuando la situación alcanzó temperaturas extremas. En ese tramo de incomunicación fue Lamine, recortó y cayó dentro del área. Sin que Pep Chavarría cometiera falta.

Todo esto, con el presidente del CTA en el palco junto a Laporta. Como con Negreira. Por muchos intentos que haga el Comité Técnico de Árbitros de cara a galería, situaciones incomprensibles como la ocurrida este domingo en el palco del estadio de Vallecas demuestran el compadreo que todavía existe entre el colectivo arbitral y el Barcelona, club que pagó 8,4 millones al ex vicepresidente de los colegiados, José María Enríquez Negreira.

Joan Laporta, que le cuadruplicó el sueldo durante su primer mandato, y su directiva, con Rafa Yuste como cabeza visible, presidieron junto a Fran Soto el Rayo Vallecano-Barça, partido de la jornada 3 de Liga coincidiendo en la misma fila de asientos. También Martín Presa, presidente del equipo franjirrojo.