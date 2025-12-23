El CTA convierte ‘Tiempo de Revisión’ en ‘Tiempo de apoyo a González Fuertes’

El CTA ha vuelto a blindar a González Fuertes. El árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la última final de la Copa del Rey es el protegido del ‘nuevo’ estamento presidido por Fran Soto. Algo que ha vuelto a quedar demostrado este martes con su entrega de ‘Tiempo de Revisión’, un espacio que ha pasado a estar dedicado a respaldar al polémico colegiado asturiano.

Los encargados de seleccionar jugadas para analizar han elegido dos en las que, según el CTA, sale beneficiado González Fuertes. Ambas son intrascendentes, pues sucedieron en el Betis-Getafe de la jornada 17 cuando el partido ya estaba decidido para los andaluces con el 4-0 definitivo en el marcador.

Ninguna merece demasiado tiempo en el análisis, pero el CTA las ha elegido por delante de algunas con más polémica como la roja a Renato Veiga que marcó el Villarreal-Barcelona (0-2) o los múltiples cortocircuitos de Muñiz Ruiz en el Santiago Bernabéu durante el Real Madrid-Sevilla (2-0). En vez de cualquiera de éstas, el estamento de Fran Soto ha vuelto a volcar todo su apoyo en un González Fuertes que desde esta temporada ya sólo se dedica al VAR.

Desde la sala de Las Rozas ha perpetrado varias pifias. Sin ir más lejas, una de ellas también ocurrió con el 4-0 ya en La Cartuja, anulando un quinto gol al Betis por un fuera de juego surrealista que ni el sistema semiautomático detectó. Casualmente, ésta no se eligió para el ‘Tiempo de Revisión’ de esta semana.

Dos jugadas intrascentes

Así explica el CTA las dos acciones en las que bendice a González Fuertes, presidente del sindicato de árbitros creado por él mismo tras amenazar al Real Madrid antes del duelo por el título copero frente al Barça. «Un atacante del Getafe centra al área y el balón golpea en un defensor del Betis que se lanza a interceptar el pase con el brazo en alto», comienza.

«El árbitro, bien posicionado, interpreta que la acción no es sancionable. El VAR revisa todas las tomas disponibles y no encuentra evidencia de impacto en la parte punible del brazo, por lo que no interviene. La regla 12 establece que se sancionará como mano cuando el balón impacte en una zona considerada punible, por debajo de la línea de la manga, y el brazo esté en posición antinatural ampliando el volumen corporal», añade la portavoz del CTA en su explicación.

«En esta jugada, la clave es el punto de contacto. Si el balón golpea en la parte inferior del brazo sería penalti, si lo hace en el costado o en la parte superior no hay infracción. El CTA considera correcta la decisión del árbitro y la no intervención del VAR. La revisión confirma que no hay evidencia clara del punto del contacto de golpeo en zona punible y de forma didáctica si se constatara que el impacto se hubiera producido en el antebrazo el penalti se debería haber señalado», concluye, apoyando por primera vez en el vídeo al asturiano.

El CTA vuelve a respaldar a González Fuertes

De las tres acciones escogidas, dos fueron elegidas para valorar aciertos de González Fuertes. Así es la explicación de la segunda: «Un atacante del Getafe, presionado por varios defensores del Betis, conduce el balón desde dentro del área hacia fuera y es derribado al límite de la frontal. El árbitro señala falta fuera del área en primera instancia».

«El VAR (dirigido por González Fuertes) tras revisar las imágenes le comunica que el contacto que produce la falta acontece en la pierna izquierda del jugador del Getafe que aún se encuentra dentro del área, por lo que como se establece en la regla 14 se debe señalar penalti. El CTA considera correcta la intervención del VAR y el cambio de decisión del árbitro. Al tratarse de una cuestión meramente geográfica no es necesario acudir al monitor, lo que agiliza el procedimiento y garantiza la aplicación precisa del reglamento», concluye, apoyando al asturiano una vez más.