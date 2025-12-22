González Fuertes sigue liándola en el VAR: pita fuera de juego con una imagen que demuestra que no lo es

Pablo González Fuertes, el árbitro de VAR que amenazó al Real Madrid antes de la final de la Copa y que ahora lidera un sindicato con el que también critica al club blanco, sigue liándola cuando está al frente del videoarbitraje de partidos de Primera División. El colegiado asturiano -que sólo hace ya labores de VAR tras retirarse como árbitro principal- formó un esperpento total en el partido entre el Betis con el Getafe de este domingo.

Un gol anulado por un fuera de juego que con sus propias líneas no lo es (y teniendo que retrasar la jugada casi 30 segundos) o un penalti surrealista que no había por donde cogerlo fue, en este caso, los grandes errores de un González Fuertes que cabrea a todos los equipos por igual.

Sin embargo, y pese a los fallos groseros que tiene (el caso más claro fue el del gol en fuera de juego del Atlético de Madrid en Vitoria que dio por bueno), el Comité Técnico de Árbitros (CTA) sigue apoyando a un González Fuertes que además de errar, se permite el lujo de amenazar a un equipo de la competición, al que sigue arbitrando desde el VAR y al que además contesta a través de su sindicato.

En este partido entre el Betis y el Getafe, en el que el club verdiblanco goleó por 4-0, González Fuertes no avisó para quitar un penalti sobre Djené que no era (y que después Borja Mayoral falló), pero sobre todo dejó una surrealista jugada que demuestra también muy bien el estado del arbitraje español.

En lo que era el quinto gol del Betis -con doblete de Fornals-, González Fuertes buscó un fuera de juego previo en la jugada del gol de unos 30 segundos, pero es que además -y esto es lo más surrealista- la imagen del fuera de juego que se puso en televisión, y que elige el VAR, demuestra… ¡que no era fuera de juego!

En concreto, la imagen mostrada por el VAR, y que ponemos en el interior de esta noticia, demuestra que no es fuera de juego, porque lo único que está adelantado en ‘Cucho’ Hernández es el codo (y ni eso), que no cuenta para el fuera de juego. El pie del defensor del Getafe habilita al jugador del Betis, por lo que todavía no se entiende que vio González Fuertes para anular ese gol. Es posible que lo expliquen en otro comunicado de ese sindicato que se han inventado para atacar al Real Madrid.