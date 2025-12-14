La frase fue contundente y sabía bien lo que decía. «Vamos a tomar medidas», dijo el árbitro González Fuertes antes de la final de Copa del Rey. Él era el encargado del VAR y se abrazaba con De Burgos Bengoechea, árbitro principal, que lloraba por lo que sufría con su profesión. La frase era una amenaza al Real Madrid, porque González Fuertes contestaba a la pregunta de lo que le parecía los vídeos de Real Madrid TV. Esa frase de un árbitro -encargado, se supone, de impartir justicia- cogió fuerza en el Alavés – Real Madrid.

Un penalti clamoroso a Vinicius en los últimos minutos del partido en Mendizorroza no fue pitado porque García Verdura, el árbitro que el Barcelona eligió para su Joan Gamper, no lo vio en el terreno de juego y porque González Fuertes, árbitro de VAR, se negó a avisar a su compañero para que fuera a verlo a la televisión.

Así, el árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la final de Copa se negó a avisar, viendo las imágenes, del penalti clamoroso que le habían cometido a Vinicius, por falta de Tenaglia. Cuando González Fuertes dijo aquello de «vamos a tomar medidas» en la sala de prensa del estadio de La Cartuja de Sevilla había una pregunta que hacerse: ¿cómo serán esas medidas?

En encuentros como el de este domingo ante el Alavés, esa frase cobra sentido. Las medidas pueden ser, visto lo visto en Mendizorroza, no avisar desde el VAR del penalti clarísimo sobre el Real Madrid. Al conjunto de Xabi Alonso no le hizo falta ese penalti para ganar (lo hizo por 1-2), pero el fallo del árbitro era muy claro, suficiente para ser avisado por el VAR. González Fuertes -en su tercer partido pitado al Real Madrid desde el VAR desde aquella amenaza- no avisó de nada.

Otra de esas medidas en aquella amenaza fue liderar un sindicato con cinco árbitros de la época de Negreira. Pelota con Medina Cantalejo (ex jefe del Comité, en aquella rueda de prensa llegó a decir que era «honesto, sincero y respetuoso» y que «tenemos que mirarnos en él», González Fuertes ha seguido teniendo un papel predominante en el actual Comité de Árbitros, liderado ahora por Fran Soto.

Es árbitro específico de VAR y lidera la Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF), un sindicato en el que se encuentran, entre otros, Carlos del Cerro Grande, Alejandro Hernández Hernández, César Soto Grado, Guillermo Cuadra Fernández, José María Sánchez Martínez, Jesús Gil Manzano y Juan Martínez Munuera.

Ahora, más de medio año después de aquella amenaza, aquella frase de «vamos a tomar medidas» contra el Real Madrid (porque fue preguntado por los vídeos de Real Madrid TV) coge fuerza. Las medidas bien pueden ser no pitar un penalti claro a favor del Real Madrid a pesar de que lo estás viendo por varias cámaras de televisión.