Vinicius Junior regresa a Arabia Saudí en el momento más delicado desde que viste la camiseta del Real Madrid. Nunca antes el brasileño había atravesado una situación tan comprometida como futbolista de la entidad blanca. Su rendimiento ha caído, su figura se ha desgastado y el Santiago Bernabéu, que durante años fue su refugio, le ha señalado con pitos de manera sistemática. Un escenario impensable hace no tanto tiempo.

A este contexto deportivo se suma un futuro contractual cada vez más incierto. Vinicius rompió el acuerdo verbal que existía para ampliar su renovación y, a día de hoy, sigue teniendo contrato hasta 2027. Los próximos meses se antojan decisivos para resolver un culebrón que, lejos de aclararse, se complica con el paso de las semanas.

En medio de este escenario, el brasileño vuelve a Arabia Saudí, un destino con el que se le ha vinculado de forma recurrente. Sin embargo, la realidad dista mucho del ruido mediático. Pese a las constantes especulaciones, desde el fútbol saudí jamás ha llegado una oferta formal al Real Madrid por Vinicius. Sí ha habido contactos puntuales con su entorno, tanteos y conversaciones exploratorias, pero nunca el paso definitivo que activara una negociación real entre clubes.

La situación del jugador no varía demasiado fuera del foco saudí. Ningún club europeo ha acudido a Valdebebas con la intención de presentar una propuesta concreta por el brasileño. Con contrato en vigor hasta 2027 y sin pretendientes dispuestos a mover ficha, Vinicius no tiene, a día de hoy, una vía de escape clara. El escenario que maneja su entorno pasa por resistir sin renovar hasta enero de 2027, momento en el que podrían aparecer equipos dispuestos a ficharle como agente libre, garantizándole una importante prima de fichaje. Pero, por ahora, nadie ha llamado a su puerta.

Un futuro incierto

El futuro de Vinicius se encuentra en una auténtica encrucijada. El Real Madrid le presentará una oferta de renovación, pero la decisión final recaerá en el jugador y su entorno: aceptar y continuar su etapa en el club o mantener su postura y marcharse libre en 2027. Esta última opción, que permitiría al futbolista asegurarse una prima millonaria, es un escenario que en Valdebebas descartan de forma tajante.

En el club tienen claro que, si no se alcanza un acuerdo antes de que finalice la temporada, Vinicius pasará a ser transferible el próximo verano. Otra cuestión será la voluntad del futbolista. Con un año más de contrato y sin ofertas firmes sobre la mesa, prolongar su estancia en Madrid y garantizar una futura prima de fichaje empieza a perfilarse como una alternativa cada vez más atractiva para él.

Desde la cúpula madridista el mensaje es firme: no habrá prima de renovación. Si llega una oferta adecuada, se estudiará sin dramatismos, pero Florentino Pérez no permitirá que Vinicius abandone el club sin dejar rédito económico. El caso del brasileño ha trascendido lo deportivo y se ha convertido en una cuestión de negocio y de orgullo institucional. El deseo del Real Madrid es que continúe, y se trabajará para ello. Pero si no es posible, escucharán ofertas cuando lleguen. De momento no hay ninguna, aunque en Valdebebas aseguran estar preparados para cuando aparezcan.