El presidente de los árbitros aparece junto a Laporta en el palco de Vallecas para ver al Barcelona

El nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Fran Soto Balirac, ha aparecido acompañado de Joan Laporta en el palco de Vallecas para ver el partido entre el Rayo Vallecano y el Barcelona. El nuevo jefe de los árbitros estuvo presente en el palco del estadio franjirrojo, como ha captado OKDIARIO, donde se sentó junto a la directiva del Barcelona. Pegado a Rafa Yuste, vicepresidente de la entidad, y cerca del máximo mandatario culé, el nuevo presidente del colectivo arbitral presenció en el palco de Vallecas el duelo entre rayistas y culés.

El escándalo estaba servido. Además de que Fran Soto estuviera sentado junto a la cúpula del Barça, el VAR estuvo varios minutos sin funcionar durante la primera mitad, coincidiendo con el penalti que se señaló sobre Lamine Yamal, que no era. Piscinazo del culé y Busquets Ferrer no pudo revisar la jugada en el monitor.

Se trata del primer partido del que se tiene constancia que el presidente del estamento arbitral ve en directo desde su nombramiento. Todo, horas después de lo sucedido en Vitoria, donde el árbitro de VAR, González Fuertes, dio por válido un gol de Giuliano Simeone en claro fuera de juego. Debido al gravísimo error, el colegiado asturiano fue sustituido de manera inmediata como asistente de VAR del siguiente partido para el que estaba designado, el Real Madrid-Mallorca.

En ese partido entre el conjunto blanco y el mallorquín, desde el VAR se actuó de manera rigurosísima. Al Real Madrid le anularon tres goles: dos por fuera de juego –uno de ellos por milímetros– y otro por una mano pegada al cuerpo de Arda Güler que era inmediata a gol.

Horas más tarde de todo eso, Fran Soto ha acudido al estadio de Vallecas a ver el partido entre el Rayo y el Barcelona, para ver in situ la actuación de Mateo Busquets Ferrer, considerado uno de los mejores árbitros de Primera División, a pesar de llevar relativamente poco en la máxima categoría.

En el palco se encontró con Joan Laporta. El actual presidente del Barça fue el encargado de aumentarle los emolumentos a José María Enríquez Negreira durante su primera etapa al frente del club. Entonces, llegó a cuadruplicar la cantidad que el que era vicepresidente de los árbitros percibía por los presuntos informes que realizaba para el club. Informes de los que, por otro lado, sigue sin haber constancia.

Los árbitros y el Barcelona

La vida sigue igual. Por muchos intentos que haga el Comité Técnico de Árbitros de dar una imagen de regeneración tras el caso Negreira, situaciones incomprensibles como la ocurrida este domingo en el palco del estadio de Vallecas demuestran el compadreo que todavía existe entre el colectivo arbitral y el Barcelona, club que pagó 8,4 millones al ex vicepresidente del CTA, José María Enríquez Negreira.

Joan Laporta, que cuadruplicó el sueldo del que fuera número 2 del arbitraje durante su primer mandato, y su directiva, con Rafa Yuste como cabeza visible, presidieron junto a Fran Soto el Rayo Vallecano-Barcelona. Al otro lado, Raúl Martín Presa, propietario y presidente del conjunto franjirrojo.