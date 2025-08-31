Convocatoria del Barcelona contra el Rayo: viaja Fermín y se estrenan Gerard Martín y Szczesny

El Barcelona viaja la mañana de este domingo a Madrid para disputar su tercer partido de Liga ante al Rayo Vallecano y el tercero consecutivo como visitante debido a la dramática situación que vive el club por los retrasos en las obras del Camp Nou. Hansi Flick ha dado a conocer hoy mismo la última convocatoria antes del parón de selecciones, una lista donde se estrenan Gerard Martín y Szczesny tras haber sido inscritos en la Liga.

También viaja Fermín López, a pesar de que todos los focos están situados sobre él debido al fuerte interés del Chelsea en su fichaje en estas últimas horas de mercado. Gavi es la principal baja en el cuadro azulgrana. «El jugador Pablo Páez Gaviria, ‘𝐆𝐚𝐯𝐢’, tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido del domingo ante el Rayo y su evolución marcará su disponibilidad», rezaba el comunicado médico del club blaugrana. El mediocentro andaluz se une a Ter Stegen y Marc Bernal en la lista de bajas por lesión en el conjunto azulgrana.

El Barcelona, con dos victorias en las dos primeras jornadas, ambas como visitante, afronta su tercera salida del curso para jugar en Vallecas, dónde le espera un Rayo reforzado anímicamente tras su histórica clasificación europea para disputar la Liga Conferencia.

El equipo de Hansi Flick ha arrancado el curso con dos victorias fuera de casa: un holgado 0-3 ante el Mallorca y una remontada in extremis frente al Levante (2-3) en un encuentro que al descanso perdía por 2-0.

En Vallecas, el Barcelona jugará su tercer partido consecutivo como visitante antes de estrenarse como local el próximo 13 o 14 de septiembre contra el Valencia. Todavía no está confirmado si ese partido se disputará en el Spotify Camp Nou. Todo dependerá de si el club obtiene antes de esa fecha la licencia de primera ocupación para que el recinto de Les Corts pueda albergar encuentros oficiales.

Convocatoria del Barcelona

Esta es la convocatoria del Barcelona para viajar a Madrid para medirse al Rayo Vallecano en Vallecas:

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Kochen

Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Koundé, Eric y Jofre

Mediocentros: Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Dro

Delanteros: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y A. Fernández