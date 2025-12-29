Todo lo que se sabe de Michael Schumacher 12 años después de su trágico accidente

Hoy, 29 de diciembre de 2025, se cumplen 12 años del fatal accidente de esquí de Michael Schumacher en los Alpes franceses. El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 solía ir a esquiar a la estación de Meribel, donde sufrió el accidente y terminó golpeándose en la cabeza con una piedra. Desde entonces ha habido mucho secretismo sobre su estado de salud. La familia prefiere mantener en secreto su evolución y las noticias llegan con cuentagotas.

Desde aquel trágico suceso las informaciones eran escasas. Pese a que Schumacher llevaba el casco puesto, este se le partió en el impacto y entró en coma. Hace poco un amigo suyo, Richard Hopkins, ex jefe de la escudería McLaren y amigo del Káiser, aseguró que «no creo que lo volvamos a ver. Me siento un poco incómodo hablando de su estado porque, por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto».

El piloto alemán fue trasladado a un hospital en Lausana (Suiza) poco después del choque. Justo antes de cumplirse un año del accidente, en septiembre de 2014, la familia llevó a Schumacher de vuelta a su casa, donde ha permanecido desde entonces. Eso sí, sus seres queridos le están proporcionando los mejores médicos y los mejores tratamientos posibles. Pero lo que se sabe sobre su estado de salud sigue siendo muy poco.

Las noticias han llegado a través de amigos suyos como Hopkins o Jean Todt, ex jefe de Ferrari y ex presidente de la FIA. El francés coincidió con Schumacher en Maranello y juntos ganaron el séptimo y último título de Fórmula 1 del piloto alemán. Desde entonces, Todt no ha querido hacer muchos comentarios al respecto sobre su estado. El propio Hopkins reconocía en SportBible que no había oído nada, pero afirmaba que Michael estaba en las mejores manos: «No he escuchado nada recientemente. Entiendo que tiene un médico finlandés, un médico personal».

Secretismo sobre el estado de Schumacher

Por su parte, Jean Todt hizo unas declaraciones en noviembre de 2020 en RTL en las que dio pequeñas pinceladas sobre el estado del que fue su piloto: «Mira, sabes que esta es una pregunta sobre la que voy a ser extremadamente reservado. Veo a Michael muy a menudo, lo veo una o dos veces al mes. Mi respuesta es siempre la misma: está luchando, y solo podemos desearle a él y a su familia que las cosas mejoren».

Pero, sin duda, la declaración más desgarradora fue la de Corinna Schumacher, esposa del piloto, durante el documental de Netflix sobre la vida del siete veces campeón en 2021: «Echo de menos a Michael todos los días, y no soy la única, toda la familia le echa de menos, los niños, su padre, todos los que le rodean. Aunque esté aquí, ya no es el mismo, pero está aquí». 12 años después del trágico accidente, el estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo una incógnita.