La desgarradora confesión de un íntimo amigo de Schumacher sobre su estado de salud

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo un secreto muy bien guardado por su familia, encabezada por una Corinna que tras el grave accidente sufrido por el piloto alemán hace más de diez años en los Alpes decidió blindar su entorno para que no hubiera ningún tipo de filtración acerca del siete veces campeón del mundo. Sin embargo, algunos de sus allegados hablan sobre él y su estado, obviamente sin entrar en demasiados detalles. Es el caso de Richard Hopkins, ex jefe de la escudería McLaren y amigo de Schumacher.

«No creo que lo volvamos a ver. Me siento un poco incómodo hablando de su estado porque, por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto», comentó con el medio SportBible. «No he escuchado nada recientemente. Entiendo que tiene un médico finlandés, un médico personal», añadió sobre la escasa información que maneja sobre el legendario ex piloto, para el que tuvo palabras de reconocimiento: «Pensarías que probablemente era una persona difícil en su vida privada, pero ciertamente no lo era. Por supuesto que no. Era un gran padre y un gran esposo».

Lío con una enfermera de Schumacher

Hace unas semanas, la familia Schumacher fue noticia por algo que nada tiene que ver con el estado de salud de Michael. La mansión del ex piloto alemán en Gland, Suiza, es el escenario de una investigación judicial tras la acusación de abuso sexual contra un ex piloto, supuestamente íntimo amigo de Mick, hijo de la leyenda de la Fórmula 1. El presunto delito, que involucra a una enfermera del equipo médico encargado de los cuidados de Michael Schumacher, ocurrió durante una noche en noviembre de 2019. La familia del siete veces campeón del mundo no se encontraba en la residencia y no forma parte de un proceso penal que le salpica sólo de manera indirecta.

El medio suizo 24 heures informaba en exclusiva de esta impactante noticia y aseguraba que los hechos denunciados se remontan al 23 de noviembre de 2019, cuando el piloto australiano, que a día de hoy está en paradero desconocido, habría abusado sexualmente de la enfermera que trabajaba por aquel entonces tratando a Michael Schumacher «después de una noche de borrachera».

Según la citada noticia, la enfermera denunció los hechos más dos años después, en enero de 2022, y en su escrito de acusación sostiene que todo ocurrió el 23 de noviembre de 2019, tras una noche bebiendo alcohol. El fiscal Xavier Christe apunta en su escrito que «la naturaleza de la relación sigue sin estar clara». Al parecer, el piloto y la enfermera, estuvieron en una fiesta organizada en la sala de billar de la finca en Gland y la denunciante, que estaba muy borracha, fue llevada a su habitación con ayuda de dos personas, una de las cuales sería el piloto australiano.

Según este medio, la joven asegura que la acostaron «sin desnudarla» y que luego abandonaron la habitación, dejando la luz del baño encendida. «Fue poco después que el joven, que está instalado en una habitación contigua, regresó a la escena para actuar dos veces, aprovechando su inconsciencia». La enfermera no recordaba nada al despertarse, pero después da con «pistas físicas y materiales» tras intercambiar una serie de mensajes con el denunciado en los que éste se habría delatado.