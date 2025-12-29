La euforia gubernamental sobre la marcha de la economía cada vez convence menos. Los bancos están empezando a cerrar el grifo del crédito a las empresas porque creen que el actual ciclo de crecimiento no va a durar mucho más y que es posible que se enfríe notablemente en 2026. Y se curan en salud para no sufrir un incremento de la morosidad.

«Los bancos están elevando los requisitos para conceder financiación unsecured [sin garantía real] a las empresas, porque creen que el ciclo va a cambiar pronto. Sólo dan crédito con garantía hipotecaria. Temen que se produzca un repunte de la morosidad que les provoque pérdidas», explica una fuente del sector financiero.

El ciclo económico ha resistido hasta ahora por la demanda de consumo interna, el turismo y el fuerte gasto público del Gobierno, lo que ha hecho que las previsiones de crecimiento para España sean las más altas de la zona euro. Ahora bien, las exportaciones ya se empiezan a resentir del estancamiento de los principales países europeos, mientras que las importaciones crecen con fuerza, sobre todo de China, lo cual pasará factura al PIB español. Y ese escenario de ralentización es lo que temen los bancos.

La morosidad de la banca española se encuentra en mínimos por la buena marcha de la economía hasta ahora y por los estándares más estrictos de las entidades a la hora de conceder crédito, ya que el control de riesgos se ha convertido en una prioridad para el sector tras la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2011 y 2012.

Y para mantener este control, los bancos están endureciendo aún más esos requisitos para conceder crédito a las empresas, en especial pymes, cuando se trata de financiación de inversiones y circulante sin garantía de activos reales, según las fuentes citadas. Lo que más preocupa del riesgo de crédito al BCE, el supervisor de los principales bancos, es el commercial real estate (inmobiliario no residencial) y el crédito a las pymes, lo que también presiona al sector para extremar la prudencia.

Garantía hipotecaria

Ahora bien, los bancos sí aceptan sin problemas inmuebles como garantía de los préstamos, es decir, garantía hipotecaria. Como ha venido informando OKDIARIO, tanto el sector como el Banco de España niegan que estemos en una nueva burbuja inmobiliaria pese a la escalada de los precios de la vivienda.

A su juicio, ahora no hay un exceso de oferta como en la anterior crisis, sino todo lo contrario: hay un exceso de demanda y un déficit de viviendas. Además, entidades como CaixaBank o Banco Sabadell aseguran que el crédito promotor se concede con criterios muy estrictos y según se van completando las etapas de la construcción.

Otra cosa son las hipotecas minoristas, donde bancos como Santander reconocen que se han llegado a ofrecer tipos «irracionalmente bajos», sobre todo a tipo fijo, si bien el sector considera que se está volviendo a la racionalidad en el mercado. Algo en lo que también influye la subida que está experimentado el euríbor en los últimos meses.