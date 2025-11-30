Las hipotecas que se revisen ahora suben 120 euros al año tras el último alza del euríbor

Los hipotecados a tipo variable vuelven a enfrentarse a un escenario de incertidumbre. El euríbor a un año, índice de referencia con el que se calcula el interés de la mayoría de estos préstamos, cerrará este mes de noviembre con un valor medio aproximado del 2,217%, un incremento respecto al 2,187% registrado en octubre que se traducirá en una subida de 120 euros anuales para quienes tengan una revisión semestral en las próximas semanas. Se trata de su nivel más alto del euríbor de los últimos nueve meses.

Así, teniendo en cuenta una hipoteca de 150.000 euros, con un plazo de 25 años y un interés de euríbor más 1%, la cuota pasará de 717 a 728 euros mensuales, es decir, 11 euros más al mes y 60 euros adicionales en el semestre. Los hipotecados con revisión anual, en cambio, notarán un ligero abaratamiento en sus cuotas mensuales, aunque esta reducción será temporal.

Esto se debe a que el euríbor sigue por debajo del nivel de noviembre del año pasado, cuando se situó en el 2,506%. Así, quienes revisen su hipoteca anualmente seguirán beneficiándose de cuotas más bajas. En el mismo ejemplo de préstamo, la mensualidad bajará de 751 a 728 euros, lo que supone un ahorro de 23 euros mensuales y casi 280 euros anuales.

Un proceso de normalización

Pese a las últimas subidas, el analista hipotecario de HelpMyCash, Miquel Riera, pide evitar el alarmismo y atribuye esta evolución a un «proceso de normalización» motivado por los movimientos del Banco Central Europeo (BCE) a lo largo de 2025. El experto recuerda que el euríbor refleja el tipo de interés al que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí, por lo que su evolución depende en gran medida de las expectativas sobre la política monetaria del BCE.

Entre enero y julio de 2025, el euríbor cayó del 2,525% al 2,079% ante la expectativa de múltiples recortes de tipos. Sin embargo, al mantener el BCE sus tipos congelados desde julio, el índice ha experimentado correcciones al alza. Las previsiones para los próximos meses apuntan a que el organismo europeo mantendrá sin cambios su política monetaria. Por ello, Riera anticipa que el euríbor se mantendrá relativamente estable hasta finales de 2025 y durante la primera mitad de 2026, sin descensos bruscos ni incrementos desmedidos.

Blindar con un cambio a tipo fijo

Los hipotecados a tipo variable deberán prepararse para futuras subidas: quienes tengan revisión semestral verán incrementos en sus cuotas en los próximos meses, mientras que los préstamos con revisión anual comenzarán a encarecerse a partir de la primavera, dada la referencia del 2,143% registrada en abril de 2025.

Ante este escenario, la economista y cofundadora de HelpMyCash, Olivia Feldman, recomienda valorar el cambio a tipo fijo, especialmente para quienes planean permanecer a largo plazo en su vivienda y podrían tener dificultades para asumir nuevas subidas. Actualmente, la banca ofrece intereses fijos competitivos, en torno al 2,5% o incluso inferiores, aunque esta situación no se prolongará indefinidamente, ya que varias entidades han comenzado a encarecer sus ofertas.

La experta aconseja comparar propuestas de distintos bancos y no demorar en exceso el proceso. A su juicio, nada garantiza que las buenas condiciones disponibles hoy se mantengan si el euríbor continúa al alza o si el BCE endurece su mensaje.