Con respecto a agosto de 2024, el euríbor ha descendido en más de un punto porcentual. Así, las hipotecas a tipo variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor que se revisen con el nivel de agosto, registrarán un descenso en su cuota de 88,8 euros mensuales, lo que implica una reducción de 1.065 euros al año. No obstante, el Banco de España ha confirmado que el euríbor subió en agosto respecto al mes anterior, hasta el 2,114%, rompiendo así la racha de seis meses consecutivos a la baja.

Así, el índice que se usa como referencia para la mayoría de las hipotecas variables en nuestro país, se incrementó en 35 puntos básicos frente al mes de julio, cuando cerró en el 2,079%.

Este cálculo implica el máximo nivel de descenso que puede tener una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, puesto que, al tratarse de una revisión, al principio del préstamo (le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

Para Simone Colombellin, director de Hipotecas de iAhorro, este ascenso no debe interpretarse como un «cambio de tendencia», sino como «una oscilación mínima dentro del comportamiento normal del índice de referencia».

El experto indica que la situación de inestabilidad política y económica que se está experimentando tanto en Europa como en el resto del mundo son los factores responsables de esta subida del euríbor, pero por lo general cree que no debería generar alarma.

Teniendo en cuenta los datos diarios del euríbor durante todo el mes de agosto, se observan un comportamiento «muy similar» al de los meses anteriores, sin muchas variaciones desde el pasado mes de junio.

«Esto refuerza la idea de que la subida de agosto sigue formando parte de una tendencia de estabilidad del euríbor, una oscilación mínima dentro de la normalidad», comenta el experto.

«Es cierto que esperábamos que el dato de agosto estuviera solo unas milésimas por encima o por debajo del valor de julio, pero estamos en un contexto económico muy inusual, así que, que la subida sea de unas décimas tampoco sorprende demasiado», señala Colombelli.

Por su parte, el responsable de hipotecas de Rastreator, Sergio Carbajal, también indica que la de agosto es una «ligera subida» y que no se ha producido «demasiada variación» entre agosto y julio, cuando el Euríbor ya registró una «caída importante» respecto al año anterior.

Con la vista puesta en los últimos meses del año, Carbajal cree que el Euríbor se mantendrá en estos niveles, sin grandes variaciones, y terminará 2025 en el entorno del 2%.

Por último, la paltaforma Kelisto también señala como motivo principal de la subida mensual del Euríbor está en el cambio de expectativas con respecto a los tipos de interés: «Los inversores han asumido que los tipos de interés en la eurozona se mantendrán estables durante más tiempo del previsto».

«Los últimos datos de actividad económica, como el PMI compuesto de la eurozona (que alcanzó en agosto su mayor nivel en 15 meses), apuntan a un leve repunte del crecimiento, lo que reduce la urgencia del Banco Central Europeo (BCE) por aplicar más recortes en el corto plazo. Ese sentimiento de mayor crecimiento y menos prisa se traslada directamente al euríbor, que descuenta un entorno de dinero algo más caro en el mercado interbancario», señalan desde Kelisto.

Este comparador prevé que el Euríbor termine 2025 entre el 1,9% y el 2%, «aunque la excepcional incertidumbre podría hacer variar esta cifra en los próximos meses».

Igualmente, el Banco de España ha publicado que el Míbor, el tipo interbancario a un año que servía de referencia oficial del mercado hipotecario para las operaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2000, cerró también agosto en el 2,114%.

Respecto a los nuevos tipos de interés oficiales que ahora se publican, el Euríbor a una semana se situó en el 1,895%, a un mes en 1,890%, a tres meses en 2,021% y a seis meses en 2,084%.

En relación al tipo de interés a corto plazo del dinero (euroSTR), definido como el valor que tenga el último día hábil del mes a efectos de Target el tipo de interés medio compuesto a distintos plazos (una semana, un mes, tres meses, seis meses y 12 meses) que es elaborado y difundido por el BCE, el tipo de interés de referencia basado en el euroSTR a una semana se situó en 1,926%, a un mes en 1,926%, a tres meses en 1,963%, a seis meses en 2,164% y a un año en 2,682%.