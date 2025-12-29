Quién es Ronald Araújo: edad, sueldo, altura y lesiones

Ronald Araújo sigue con su proceso de recuperación para ofrecer su mejor versión en lo que resta de temporada. Como ya sabemos, el jugador uruguayo se encuentra en perfecto estado físico para la práctica del fútbol, pero anímicamente no pasa por su mejor momento y pidió al FC Barcelona unos días de baja para poder recuperarse al cien por cien.

Lo acepto y reconozco.

Nunca fui de esconderme y nunca lo haré. Duele quedar fuera pero esto no termina acá.

Trabajamos, luchamos y dejamos todo en una serie durísima. No alcanzó, y eso duele. pic.twitter.com/rtav8uDEZ3 — Ronald Araujo (@RonaldAraujo_4) May 8, 2025

Cuántos años tiene y cuánto mide

El FC Barcelona aseguró que el uruguayo, de 27 años de edad y 1,91m de estatura, no tiene tiempo de baja y todo dependerá de cómo avance su recuperación psicológica para poder regresar lo antes posible a los terrenos de juego. El propio Hansi Flick, tras el comunicado, fue el primero en salir al paso de su futbolista y pedir respeto en una «situación privada»: «Ronald no está preparado. Es una situación privada, y no diré más. Pido que le respetéis».

Cuánto gana Ronald Araújo

Según los datos ofrecidos por la web especializada en salarios y contratos, Capology, Araújo está colocado actualmente en el top-10 de los mejores pagados en la plantilla blaugrana, concretamente en el puesto 8 con 12,5 millones de euros brutos al año, solo por detrás de jugadores de la talla de Robert Lewandowski, Raphinha, Rashford, Lamine Yamal, Jules Koundé o Frenkie De Jong.

Dónde jugaba Araújo antes del Barcelona

El central blaugrana, desde muy temprana edad, siempre destacó por su contundencia y su calidad defensiva. Esta situación, lógicamente, llamó la atención de los principales clubes europeos, como fue el caso del Barça, que se adelantó a todos para firmar a uno de los defensores más prometedores del mundo. Tras sus primeros pasos en el Rentistas y en sus categorías inferiores, aterrizó en el Boston River en la 2017-2018 antes de dar el salto definitivo a La Masía, donde estuvo un par de temporadas antes de consagrarse en la primera plantilla del FC Barcelona, en la que milita desde la pasada temporada 2020.

Qué problemas de lesiones ha tenido Araújo

Desde su llegada a Barcelona, las lesiones se han convertido en la peor pesadilla de Ronald Araújo. Ha tenido percances físicos de todo tipo: lesiones musculares, traumatismos, problemas en el tobillo, en la rodilla, conmociones o, como está sucediendo en la actualidad, problemas de salud mental. Desgraciadamente, esto le ha obligado a parar durante muchos partidos, concretamente, un total de 523 días desde que se oficializó su fichaje por el club azulgrana, según unos datos publicados por Transfermarkt.

Ahora, y de cara a lo que resta de temporada 2025-2026, todo parece aún sin resolverse y los próximos días dictarán sentencia para que el uruguayo pueda -o no- reincorporarse a la primera plantilla del Barça tras estos días de descanso por Navidad. El campeonato nacional de Liga volverá este próximo fin de semana, del 2 al 4 de enero, y el equipo de Hansi Flick se medirá al Espanyol en el derbi de Barcelona.