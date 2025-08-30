Alarma Gavi: sufre una lesión en su rodilla y es baja para el Rayo-Barcelona

Gavi no ha saltado a entrenar en la mañana de este sábado junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y está descartado para el partido de Liga que disputará el Barcelona en Vallecas contra el Rayo Vallecano. Tampoco parece que pueda acudir a la convocatoria de la selección española. El mediocentro culé ha pasado pruebas médicas esta mañana para saber el alcance exacto de su lesión tras hacerse daño en su rodilla derecha el pasado viernes. Es la misma rodilla que se tuvo que operar en 2023 y la preocupación es máxima.

«El jugador Pablo Páez Gaviria, ‘𝐆𝐚𝐯𝐢’, tiene unas molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido del domingo ante el Rayo y su evolución marcará su disponibilidad», reza el comunicado médico del club blaugrana. Se desconoce, por lo tanto, si el jugador sufre alguna lesión en concreto.

Gavi dio el susto el pasado viernes en el entrenamiento del Barcelona. Fue eso en un principio, un simple susto, tras retirarse con molestias en su rodilla derecha. Pero a medida que fueron pasando las horas, esa sensación se transformó en preocupación. Y este sábado se ha confirmado.

Las alarmas han saltado cuando Gavi no ha saltado a entrenar junto a sus compañeros en la previa de la tercera jornada de Liga contra el Rayo Vallecano. El mediocentro culé ha pasado pruebas médicas y el parte médico ha confirmado «molestias en su rodilla». Pero hay preocupación porque se trata de su rodilla derecha, la misma que se lesionó de gravedad en 2023 y que le tuvo apartado casi un año.

Gavi se perderá seguro el partido de Liga de este domingo en Vallecas contra el Rayo Vallecano y no podrá acudir a la llamada de la selección española. Luis de la Fuente le había convocado para disputar los dos primeros partidos de España de clasificación para el Mundial en este mes de septiembre.

Una pieza importante para Hansi Flick en el centro del campo, aunque desde su regreso nunca se ha llegado a ganar un sitio en el once con regularidad. El entrenador alemán pierde una pieza clave para su plantilla con el futuro de Fermín aún en el aire. Esta lesión podría frenar una hipotética marcha de su compañero.

❌NO entrena Gavi. Esta mañana le han hecho más pruebas médicas Esperando el comunicado en cualquier momento pic.twitter.com/cvJqbyJz00 — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 30, 2025