Cazan a Laporta tumbado sobre el césped del Camp Nou… ¿grabando un anuncio de la vuelta del Barça?

Joan Laporta fue cazado este viernes totalmente tumbado sobre el césped del Camp Nou. Unas imágenes que se difundieron en las redes sociales y que podrían tener mucho que ver con la grabación de un anuncio del regreso del Barcelona a su estadio, aun en obras. En las visuales, se puede ver al presidente del club azulgrana totalmente acostado en el verde, una filtración ligada posiblemente a la vuelta del Barça al escenario tradicional de sus partidos en casa.

De hecho, esta semana el conjunto culé comunicó a la UEFA su intención de jugar sus encuentros de la fase de liga de la Champions en el Camp Nou con el Olímpico de Montjuic como plan B. El estado de las obras reflejan un buen aspecto en la zona del terreno de juego, así como en el primer anillo, pero las dudas sobre la seguridad por el poco avance en las partes superiores de la remodelación son grandes.

Tanto que todavía se desconoce si el Ayuntamiento de la Ciudad Condal concederá al Barcelona el permiso para jugar en su propio estadio, ya que la práctica del fútbol en el Camp Nou podría suponer un serio peligro tanto para los propios jugadores como para los aficionados que acudan a los partidos. La UEFA, además, no permite un cambio en plena disputa de la fase inicial del torneo, por lo que el recinto que utilicen en el primer choque como locales será el definitivo para los de Hansi Flick… hasta las eliminatorias.

Laporta se tumba en el Camp Nou

Por el momento, estas imágenes de Laporta tumbado sobre el césped del Camp Nou, además de generar todo tipo de reacciones en redes, aumentan más las expectativas de los culés por volver a su estadio. El presidente ha anunciado en cuatro ocasiones el regreso, pero el Barça siempre acabó jugando en Montjuic. La última de ellas ocurrió para el Trofeo Joan Gamper y finalmente se celebró en el Johan Cruyff.