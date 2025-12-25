Roberto Brasero confirma lo que nadie quiere escuchar: no estamos preparados para lo que llega hoy

No estamos preparados para lo que llega hoy, Roberto Brasero confirma lo que nadie hubiera querido esperar en estas fechas. Es importante estar preparados para lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo cobrará un especial protagonismo. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que hasta la fecha no sabíamos. Justamente este tiempo que tenemos en estos días en los que los desplazamientos que hasta la fecha no sabíamos.

El experto Roberto Brasero no duda en darnos algunos detalles de lo que está a punto de pasar en breve. En estos días en los que el tiempo se convierte en una herramienta esencial que tocará empezar a tener en mente, en estos días que hasta la fecha desconocíamos. Es importante saber qué es lo que puede pasar antes de salir de casa, por lo que, quizás, nos evitemos más de un problema. Algo que hasta la fecha podríamos saber y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará en breve. Con algunos elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante.

No estamos preparados para lo que llega hoy

Lo que llega hoy puede hacer cambiar por completo las vacaciones. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que estaremos más fuera de casa que dentro o que, sin duda alguna, podremos empezar a pensar en lo que está por llegar.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve con algunas novedades que pueden ser las que nos acompañará de estos días en los que realmente deberemos estar pendientes de unas alertas que pueden multiplicarse. Cada uno de estos fenómenos do de las alertas pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que el riesgo es máximo por estos desplazamientos que se multiplican.

Estaremos pendientes de unos expertos como Roberto Brasero que no dudan en lanzar una importante advertencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Estos mapas del tiempo no traen buenas noticias.

Confirma lo que nadie quiere escuchar Roberto Brasero

Roberto Brasero nos explicará en su previsión del tiempo lo que nos está empezando, de tal forma que tendremos que estar preparados para lo peor. Con la mirada puesta a un cambio que, sin duda alguna, puede convertirse en una dura realidad. Es hora de saber qué puede pasar en estos días de vacaciones para muchos.

Tal y como explica desde su blog de Antena 3: «Tendremos algunas precipitaciones, pero menos que en días previos. Quedarán algunas lluvias por Andalucía, sobre todo en el sur y mitad oriental, pero serán más bien esporádicas y con tendencia a remitir; chubascos también en Baleares y lluvias más persistentes en el Cantábrico, sobre todo el País Vasco y norte de Navarra con nevadas en el Pirineo y la cordillera Cantábrica por encima de los 1.000 o 1.200 metros. El frío no faltará: será similar al de hoy por la mañana y a primera hora de la tarde… pero por la noche se intensificará. Será una noche de Nochebuena con heladas generalizadas -moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y esta meseta Sur- y más frío hará el día de Navidad con una nueva masa de aire gélido que entrará por el norte de España».

Siguiendo con la misma explicación: «El día de Navidad llega con otra bajada de temperaturas. Esta vez llega desde el norte del continente, de origen siberiano, que recorrerá la península de norte a sur y alcanzará también a Baleares, aunque será el noreste donde se dejará sentir con más fuerza. Ahí, en zonas de Cataluña y Aragón, podremos tener nevadas a partir de solo 800 metros, con buenas acumulaciones en el pirineo central y oriental. Atención a las lluvias que pueden ser localmente fuertes ese día en Baleares, el entorno del Cabo de la Nao y noreste de Cataluña, donde pueden ir acompañadas de tormenta y granizo menudo, con fuerte temporal costero en el Ampurdán. En el resto del Mediterráneo tendremos cielos muy nubosos o cubiertos pero ya con menor probabilidad de lluvias y en Galicia y el Cantábrico también puede llover e incluso nevar por encima tan solo de los 400 metros, pero la cantidad de nieve sería muy poca, sin que se esperen acumulaciones significativas. Mucho frío, eso sí, porque las temperaturas irán bajando a largo del día y a final de la jornada notaremos mucho más frío que al principio, parecido a lo que ocurrió el domingo pasado. Pero esta vez, en fechas más señaladas: tras una fría noche de Nochebuena nos espera un gélido día de Navidad».